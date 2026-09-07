Luto en el deporte: Muere leyenda de la NFL a los 68 años

La NFL se viste de luto una vez más. A escasos días de que se diera a conocer el lamentable suicidio de Alphonso Smith Jr.lamentable suicidio de Alphonso Smith Jr.; la mañana de este lunes, 7 de septiembre, se confirmó el sensible fallecimiento del legendario Matt Suhey, fullback de los Chicago Bears, quien fue pieza clave en la victoria del equipo de Illinois en el Super Bowl de 1985. La leyenda del fútbol americano falleció el domingo, 6 de septiembre, a los 68 años, según confirmó NBC.

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¿De qué murió Matt Suhey, leyenda de los Chicago Bears?

El legendario fullback de los Bears falleció la madrugada del domingo, 6 de septiembre. Según reportes locales, el ex-deportista perdió la vida de manera “pacífica”, mientras dormía. De momento, no se ha revelado la causa exacta del deceso ni se ha especificado si éste padecía alguna enfermedad.

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¿Quién fue Matt Suhey? Este es el legado que deja en la NFL

Oriundo de Bellefonte, Pensilvania, Matt Suhey destacó como uno de los jugadores más relevantes en la historia de los Bears. Fue seleccionado por el equipo de Chicago en el Draft de la NFL en 1980, procedente de Penn State. Su trayectoria en los emparrillados profesionales duró diez años (1980 - 1990). Durante este tiempo, se convirtió en el bloqueador principal (lead blocker) del miembro del Salón de la Fama, Walter Payton; quien también se convertiría en uno de sus mejores amigos.

“Mi padre y Suhey se hicieron muy amigos porque tenían que estar en la misma sintonía", compartió el hijo de Payton, Jarrett, durante una entrevista para "A Football Life". “Matt protegía a mi padre como si fuera su guardaespaldas. Lo protegía, recibía muchos golpes, asegurándose de que mi padre se llevara el mérito”. El vínculo entre ambos jugadores era tan fuerte que, incluso, Payton fue padrino de Scott, hijo de Suhey.

En total, Suhey participó en 148 partidos de temporada regular, sumando 2,946 yardas y 20 touchdowns por tierra; además de atrapar 260 pases para 2,113 yardas, incluidos cinco touchdowns. Matt fue pieza clave en el Super Bowl XX (1985) al anotar el primer touchdown en la victoria de los Chicago Bears ante los New England Patriots; siendo esta la única vez que el equipo ha ganado el Super Tazón.

Descanse en paz, Matt Suhey.