Así como la NFL llegó a México de una manera épica, la temporada 2026 comienza a dejar otro tema importante para las franquicias: la pelea por conseguir la primera selección global del Draft 2027. Después de 10 semanas, cinco equipos aparecen como los principales candidatos.

Mientras hay reglas de futbol americano que todo mexicano debería aprender para este fin de semana, también vale la pena seguir de cerca lo que sucede en la parte baja de la clasificación. De acuerdo con las proyecciones del Football Power Index (FPI) de ESPN, Miami Dolphins y Tennessee Titans encabezan la carrera por el primer turno.

jugadores NFL Imagen de archivo de los jugadores de los Saints de Nueva Orleans arrodillándose antes del inicio del himno nacional de Estados Unidos durante un partido de la NFL International Series contra los Dolphins de Miami en el Estadio Wembley de Londres, Reino Unido. 1 de octubre, 2017. Action Images via Reuters/Matthew Childs/Archivo (MATTHEW CHILDS/Action Images via Reuters)

Miami Dolphins es el principal candidato al pick N° 1 y sus rivales directos

Miami es el favorito para quedarse con la primera selección global del Draft 2027. El FPI también le asigna un 93% de posibilidades de terminar con un pick dentro del top 5. El panorama es complicado: el modelo no lo considera favorito en ninguno de sus partidos restantes y lo proyecta como el peor equipo de la NFL.

Entre sus principales necesidades aparecen quarterback, cazamariscales y receptor abierto. Si obtiene el primer turno, expertos aseguran que considera como alternativa a Drew Mestemaker, mariscal de campo de Oklahoma State.

Miami Dolphins v Cincinnati Bengals El esquinero Mike Hilton #21 de los Cincinnati Bengals y el safety Jessie Bates III #30 celebran después de una jugada durante el tercer cuarto del partido contra los Miami Dolphins en el Paycor Stadium el 29 de septiembre de 2022 en Cincinnati, Ohio. (Getty Images)

Otros grandes candidatos en la primera selección del Draft de la NFL

Tennessee Titans (1-8): cuentan con un 36.9% de probabilidades de elegir primero y un 92.4% de terminar en el top 5. Su principal necesidad es un cazamariscales, aunque Jeremiah Smith, receptor de Ohio State, es opción si son pick N° 1.

Philadelphia Eagles (2-7): tienen un 7.9% de posibilidades de conseguir la primera selección y un 68.7% de entrar al top 5. La salida de Lane Johnson dejó una necesidad en la línea ofensiva, pero Smith sería el prospecto sugerido por Reid.

Casco de los Miami Dolphins de la NFL Un casco de los Miami Dolphins en el AT&T Stadium el 22 de septiembre de 2019 en Arlington, Texas. (Getty)

New York Jets (2-8): su probabilidad de elegir primero es del 5.9%, mientras que la de conseguir un pick entre los cinco primeros alcanza el 63.1%. Buscan un quarterback franquicia y Drew Mestemaker aparece como una opción para el equipo.

Los Angeles Chargers (1-8): cierran este grupo con un 5.5% de posibilidades de quedarse con el primer turno y un 50.8% de terminar en el top 5. Su principal necesidad es un receptor abierto número uno y Jeremiah Smith sería prioridad.