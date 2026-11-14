San Francisco 49ers recibió noticias encontradas antes de enfrentar a Dallas Cowboys. El equipo dirigido por Kyle Shanahan podrá recuperar a Deebo Samuel, aunque seguirá sin contar con Mike Evans, quien continúa recuperándose de una lesión.

Ambas novedades quedaron confirmadas tras el entrenamiento del viernes. Mientras Samuel terminó la semana sin designación de lesión para el partido, Evans fue descartado y deberá esperar para volver a ayudar a la ofensiva de Brock Purdy.

El panorama llega en un momento favorable para los visitantes, que buscarán mantener su buen paso después de vencer a Las Vegas Raiders. Sin embargo, todavía tienen otras dudas importantes en su plantilla.

¿Cuál es la buena noticia que recibieron los 49ers antes de enfrentar a Cowboys?

Deebo Samuel está disponible para regresar después de perderse los últimos tres partidos por una lesión en los isquiotibiales. El receptor no juega desde el encuentro contra Seattle Seahawks del pasado 11 de octubre, pero su evolución durante los entrenamientos le permitió recibir el alta para enfrentar a Dallas.

Si bien es cierto que trabajó de manera limitada el miércoles y el jueves, el viernes participó plenamente. De esta manera, San Francisco recupera una alternativa para su juego aéreo, aunque todavía no se ha anunciado cuántas jugadas disputará en su vuelta.

Como si fuese poco, Keenan Allen también se prepara para debutar con los 49ers tras llegar mediante un intercambio con Indianapolis Colts. Shanahan confirmó que tendrá participación frente a Cowboys después de completar sus primeros tres entrenamientos con el equipo.

Deebo Samuel is back, Trent Williams and Dre Greenlaw questionable for Sunday. @SutterHealth practice report: https://t.co/lcpLo5xhg2 https://t.co/f8gysNceaV — San Francisco 49ers (@49ers) November 14, 2026

¿Por qué Mike Evans no jugará con San Francisco ante Dallas?

La mala noticia es que Mike Evans se perderá su tercer partido consecutivo por una tendinitis en el tendón de Aquiles. El receptor abandonó el encuentro contra Washington del 19 de octubre por estas molestias y todavía no está listo para regresar.

Mike Evans Mike Evans no estará disponible para el partido ante Dallas Cowboys (San Francisco 49ers)

Shanahan explicó que su recuperación avanza favorablemente, pero la intención es permitir que sane por completo para evitar una recaída. Existe la posibilidad de que vuelva la próxima semana, aunque su disponibilidad aún no está confirmada.

Su ausencia representa una baja importante: Evans acumula 27 recepciones, 420 yardas y tres touchdowns por recepción esta temporada. Además, San Francisco mantiene como cuestionables a Trent Williams y Dre Greenlaw, entre otros jugadores.