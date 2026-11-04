La estrella se apaga: los Cowboys, a un paso de su peor sequía de playoffsdesde los sesenta

La derrota ante Arizona dejó a los Dallas Cowboys frente a una realidad incómoda ya que su temporada está en riesgo y el margen para corregir el rumbo se reduce cada semana. El equipo de la estrella perdió 33-30 ante los Cardinals, cayó a una marca de 3-5 y ahora necesita una reacción inmediata para evitar que otra campaña termine lejos de la postemporada.

Las proyecciones tampoco ofrecen tranquilidad. Un modelo de simulación de The New York Times actualizado después de la Semana 8 calcula que Dallas tiene 22 por ciento de posibilidades de clasificar a los playoffs, una caída considerable respecto al 36% que registraba una semana antes. Otra medición consultada coloca sus opciones en 14%, una muestra de la incertidumbre que rodea el futuro del equipo.

"Does Minshew Mania translate to extra time?" Yes it does 🙂‍↕️ https://t.co/8jFqRGaeOr — Arizona Cardinals (@AZCardinals) November 4, 2026

El golpe resulta especialmente significativo para una franquicia que construyó buena parte de su identidad alrededor de la competitividad. Dallas acumula dos temporadas consecutivas sin llegar a playoffs, correspondientes a 2024 y 2025, y corre el riesgo de extender esa ausencia a una tercera campaña.

Cowboys, contra su historia

La preocupación no se limita a una estadística. Una tercera temporada fuera de la postemporada profundizaría una etapa de frustración para una organización que no gana el Super Bowl desde enero de 1996 y que lleva años persiguiendo el regreso a una final de conferencia.

Con récord de 3-5, Dallas ocupa el segundo lugar de la NFC Este, detrás de los New York Giants (4-2-1). Su balance todavía le permite mantenerse en la pelea, pero la derrota ante Arizona frenó el impulso que había recuperado con su triunfo sobre Philadelphia.

El calendario tampoco concede demasiado espacio para equivocaciones. A los Cowboys les quedan nueve partidos de temporada regular y el siguiente será una visita a los Indianapolis Colts, el domingo 8 de noviembre. Después recibirán a San Francisco, Tennessee y Philadelphia, antes de visitar a Seattle.

El cierre incluye compromisos ante Rams, Jaguars, Giants y Commanders. Los enfrentamientos divisionales contra Philadelphia, Nueva York y Washington pueden resultar decisivos para sus aspiraciones de alcanzar la postemporada.

¿Qué necesita Dallas para llegar a playoffs?

La ruta más clara exige un cierre ganador. Si Dallas consigue siete victorias en sus nueve partidos restantes, terminaría con marca de 10-7 y tendría argumentos sólidos para conseguir un boleto. Un registro de 6-3 lo dejaría en 9-8, todavía con posibilidades, aunque sujeto a otros resultados y criterios de desempate.

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Ganar cinco o menos encuentros llevaría al equipo a un récord de 8-9 o peor, un escenario que complicaría seriamente sus aspiraciones.

La derrota ante Arizona convirtió cada jornada en una prueba de supervivencia. Dallas todavía tiene tiempo, talento y partidos divisionales para cambiar su destino, pero ya no puede permitirse tropiezos como el del domingo. La pregunta dejó de ser si los Cowboys tienen condiciones para competir. Ahora deben demostrar que pueden ganar con la presión encima.

