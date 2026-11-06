La historia de los Dallas Cowboys: Por qué son conocidos como el Equipo de América

Los Dallas Cowboys son una de las franquicias más reconocidas de la NFL y su historia está ligada a un apodo que los ha acompañado durante décadas: el Equipo de América. Sus campeonatos y su presencia en televisión ayudaron a construir esa identidad, aunque el sobrenombre surgió de una observación fuera del terreno de juego.

Resulta que un productor de NFL Films encontró algo que se repetía cuando Dallas jugaba como visitante: había aficionados de los Cowboys en estadios de distintas ciudades de Estados Unidos. Esa imagen terminó por darle nombre a una película y, con el tiempo, se convirtió en parte de la identidad del equipo.

el sobrenombre surgió de una observación fuera del terreno de juego.

Dallas Cowboys El sobrenombre surgió de una observación fuera del terreno de juego. (Facebook: Dallas Cowboys)

¿Por qué los Dallas Cowboys son conocidos como el Equipo de América?

El responsable del apodo fue Bob Ryan, productor de NFL Films, quien trabajó en la película que resumía la temporada de 1978 de los Cowboys. Al revisar las imágenes del equipo como visitante, identificó que su popularidad iba mucho más allá de Texas y propuso el título America’s Team.

Según el testimonio de Greg Aiello, quien trabajó en relaciones públicas de Dallas, la elección del nombre se discutió en febrero de 1979. Para entonces, los Cowboys habían perdido el Super Bowl XIII ante los Pittsburgh Steelers y se buscaba cómo presentar el resumen de su campaña.

Una de las propuestas fue Champions Die Hard, pero finalmente se impuso la idea de Ryan. La película sobre la temporada de 1978 fue preparada después de concluir esa campaña, una precisión que explica por qué también aparece 1979 al hablar del nacimiento del sobrenombre.

¿Cómo se hicieron populares los Dallas Cowboys?

Antes de recibir el apodo, Dallas ya había ganado visibilidad nacional. Una decisión clave fue aceptar un partido en el Día de Acción de Gracias en 1966, cuando Tex Schramm buscaba que la franquicia tuviera mayor exposición. En aquella primera presentación, los Cowboys vencieron 26-14 a Cleveland Browns.

A esa presencia televisiva se sumaron los resultados. Bajo la conducción de Tom Landry, Dallas consiguió 20 temporadas consecutivas con récord ganador entre 1966 y 1985, disputó cinco Super Bowls y ganó dos de ellos.

La venta de productos, sus publicaciones y la popularidad de sus porristas también contribuyeron a que la imagen del equipo llegara a más personas. El sobrenombre terminó por reunir todo lo que la franquicia había construido dentro y fuera del campo.