Dallas Cowboys vs Philadelphia Eagles EN VIVO: ver GRATIS el resultado de transmisión y marcador HOY lunes 26 de octubre, partido del Monday Night Football de la Semana 7 de la NFL en el Lincoln Financial Field

Los Dallas Cowboys se enfrentan a los Philadelphia Eagles este lunes 26 de octubre en el Monday Night Football de la Semana 7 de la NFL en el Lincoln Financial Field, en un duelo divisional entre dos equipos que comparten récord en la Temporada 2026 con apenas dos victorias y cuatro derrotas que buscarán remediar para aspirar a llegar a la postemporada.

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Lincoln Financial Field, el estadio en el que se jugará el Cowboys vs Eagles del Monday Night Football

Eagles y Cowboys se verán cara a cara por el Monday Night Football en el Lincoln Financial Field, el cual se encuentra ubicado en la ciudad de Filadelfia, por lo que Eagles contará con la ventaja de la localía. Este estadio se inauguró en el año de 2003 y cuenta con una capacidad de 68 532 espectadores y además de albergar los partidos de Eagles, también cuentan con los de Temple Owls, de la NCAA.

¿Cómo está el clima hoy 26 de octubre 2026 en el Lincoln Financial Field?

En el estadio de Eagles se contará con un clima principalmente despejado, con una temperatura estimada de 16 grados centígrados y 0% de probabilidades de lluvia, por lo que se espera que el Monday Night Football se juegue sin ningún tipo de problema climático.