ESPECTACULAR video anunciando al equipo de la NFL que jugará en Madrid en el 2026

El equipo de Atlanta Falcons jugará un partido de temporada regular en la ciudad de Madrid durante la campaña 2026, así lo hizo oficial la NFL El encuentro, denominado NFL Madrid Game 2026, se celebrará en el Estadio Santiago Bernabéu, convirtiéndose en uno de los nueve partidos internacionales programados por la liga para esta temporada.

La confirmación marca un nuevo capítulo en la expansión global de la NFL. Tras el éxito de partidos anteriores en Europa, la liga apuesta nuevamente por España como sede, consolidando su presencia en el viejo continente. El Bernabéu, remodelado recientemente, será el escenario perfecto para recibir a miles de aficionados que esperan vivir la experiencia única del futbol americano en territorio español.

A través de un video se dio ha conocer que Atlanta es el equipo que estará en la capital española. “Doctor Strange abre el portal ¡Llegaron los nuevos guardianes de Madrid! Es el copy que utilizaron para anunciarlo.

🇪🇸 Doctor Strange abre el portal

¡Llegaron los nuevos guardianes de Madrid! @atlantafalcons 🔴 ⚫#NFLMadridGame



🇺🇸 Doctor Strange opens the portal. The new guardians of Madrid have arrived! @atlantafalcons 🔴⚫#NFLMadridGame pic.twitter.com/10lkJ51nb2 — Mundo NFL (@MundoNFL) March 3, 2026

Greg Beadles, presidente y CEO de los Falcons, destacó la importancia del evento: “Atlanta y Madrid hacen un match ideal. Nuestra franquicia tiene un compromiso con la internacionalización del deporte y este partido será una oportunidad única para conectar con los aficionados españoles”.

¿Quién podría ser el rival de Atlanta Falcons?

Al momento no se sabe quién podría ser el rival de los Atlanta Falcons, pero podría salir de uno de estos equipos: Carolina Panthers, Baltimore Ravens, Tampa Bay Buccaneers, Detroit Lions, Cincinnati Bengals, San Francisco 49ers, Chicago Bears, New Orleans Saints o Kansas City Chiefs.

El partido en Madrid forma parte de un acuerdo multianual entre la NFL y la Comunidad de Madrid, que busca consolidar la presencia de la liga en España. Además, la temporada 2026 incluirá partidos en nuevas sedes como París y Melbourne, así como el regreso de la NFL en la Ciudad de México con la presencia de los San Francisco 49ers.

