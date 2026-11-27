Así como la NFL dejó juegos espectaculares por Thanksgiving, la Semana 12 continúa este viernes 27 de noviembre con un enfrentamiento especial por el Black Friday. Pittsburgh Steelers y Denver Broncos serán los protagonistas de una jornada que tendrá a dos equipos con objetivos importantes en la temporada.

Mientras la NFL tiene partidos épicos, ahora la atención va con el duelo que se disputará en el Acrisure Stadium. Denver llega con una racha de 6 victorias consecutivas, mientras que Pittsburgh intentará recuperarse después de 2 derrotas seguidas. Es un duelo clave para definir el rumbo de la Conferencia Americana (AFC).

Pittsburgh Steelers (@steelers)

Horario y cómo ver el juego del NFL Black Friday 2026

El juego especial de Black Friday tendrá como protagonistas a los Denver Broncos y los Pittsburgh Steelers. El encuentro se jugará este viernes 27 de noviembre en el Acrisure Stadium, en Pittsburgh, Estados Unidos. Datos del partido en México:

Partido: Denver Broncos vs. Pittsburgh Steelers.

Denver Broncos vs. Pittsburgh Steelers. Fecha y hora: viernes 27 de noviembre de 2026, 14:00 horas, tiempo del centro de México.

viernes 27 de noviembre de 2026, 14:00 horas, tiempo del centro de México. Estadio: Acrisure Stadium.

Acrisure Stadium. Transmisión: NFL Game Pass de DAZN.

Broncos de Denver ganan el Super Bowl 50 Peyton Manning consiguió su triunfo número 200 de por vida, para superar la marca de Brett Favre. (Foto: AP)

Historial entre Denver Broncos vs. Pittsburgh Steelers y cómo llegan al partido

Denver llega con marca de 8-2 y seis triunfos consecutivos. Bo Nix encabeza su ofensiva, en un equipo que busca mantenerse entre los protagonistas de la Conferencia Americana.

Por su parte, Pittsburgh registra 6-4. Los Steelers vienen de perder ante Cincinnati Bengals y Philadelphia Eagles, y tendrán a Mason Rudolph como quarterback titular para este compromiso. En el historial entre ambas franquicias, Denver tiene ventaja con 20-14-1. Sin embargo, Pittsburgh ganó los últimos tres enfrentamientos.

Resultados de los partidos de Thanksgiving (Día de Acción de Gracias)

La jornada del jueves 26 de noviembre del Día de Acción de Gracias dejó tres encuentros con finales muy ajustados. Los tres ganadores se definieron en los últimos segundos:

Chicago Bears 39-35 Detroit Lions: Caleb Williams conectó un pase de anotación con Rome Odunze cuando quedaban tres segundos.

Caleb Williams conectó un pase de anotación con Rome Odunze cuando quedaban tres segundos. Philadelphia Eagles 39-38 Dallas Cowboys: Filadelfia remontó una desventaja de 21 puntos y ganó con un gol de campo de 59 yardas de Jake Elliott a dos segundos del final.

Filadelfia remontó una desventaja de 21 puntos y ganó con un gol de campo de 59 yardas de Jake Elliott a dos segundos del final. Buffalo Bills 13-10 Kansas City Chiefs: Tyler Bass consiguió el gol de campo ganador de 57 yardas cuando expiraba el reloj.

La afición de los Steleers en México Pittsburgh Steelers

Además, el miércoles 25 de noviembre, Los Angeles Rams vencieron 26-13 a Green Bay Packers. Con estos resultados, la Semana 12 continúa con el partido especial de Black Friday entre Steelers y Broncos, antes de completar el resto de la jornada durante el fin de semana.