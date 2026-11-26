Comienza la cuenta regresiva para el Super Bowl 2027, mismo que enfrentará a los dos mejores equipos del año en el futbol americano profesional. Por tal motivo, miles de aficionados se preguntan qué es lo que ocurrirá este fin de semana dentro de la Semana 12 de la NFL en su temporada 2026 - 2027.

A diferencia de lo que ocurre normalmente con las jornadas de la NFL, en esta ocasión hubo juegos desde el pasado miércoles y hasta el próximo lunes (excepto el sábado), motivo por el cual es interesante conocer qué duelos habrá y el horario de cada uno de estos al interior del país.

¿Cuáles son los horarios de los juegos de la Semana 12 de la NFL?

Rams vs Packers | 25 de noviembre | 19:00 horas.

Lions vs Bears | 26 de noviembre | 12:00 horas.

Cowboys vs Eagles | 26 de noviembre | 15:30 horas.

Bills vs Chiefs | 26 de noviembre | 19:20 horas.

Steelers vs Broncos | 27 de noviembre | 14:00 horas.

Vikings vs Falcons | 29 de noviembre | 12:00 horas.

Texans vs Ravens | 29 de noviembre | 12:00 horas.

Jaguars vs Titans | 29 de noviembre | 12:00 horas.

Dolphins vs Jets | 29 de noviembre | 12:00 horas.

Bengals vs Saints | 29 de noviembre | 12:00 horas.

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Tight race for leader in tackles through Week 11 💪 pic.twitter.com/ppDVPhLdkV — NFL (@NFL) November 24, 2026

Colts vs Giants | 29 de noviembre | 12:00 horas.

Chargers vs Patriots | 29 de noviembre | 15:05 horas.

Cardinals vs Commanders | 29 de noviembre | 15:25 horas.

49ers vs Seahawks | 29 de noviembre | 15:25 horas.

Browns vs Raiders | 29 de noviembre | 19:20 horas.

Buccaneers vs Panthers | 30 de noviembre | 19:15 horas.

¿Qué equipos se perfilan para llegar al Super Bowl 2027?

En la Conferencia Americana son tres los equipos que han destacado y sorprendido en el emparrillado a través de las victorias registradas hasta ahora. Los cuadros de los que hablamos son los siguientes: Bills de Buffalo, Broncos de Denver y Bengalíes de Cincinnati.

Del otro lado de la moneda; es decir, en la Conferencia Nacional, la NFL presenta un par de escuadras que también tienen todo para llegar al Vince Lombardi debido a su estilo de juego, siendo estas los Leones de Detroit y los 49ers de San Francisco.