Así como el futbol americano ha dejado grandes noticias en México, la NFL también enfrenta novedades que podrían modificar el panorama de sus equipos en la recta final de la temporada. Los Angeles Chargers encendieron las alarmas después de que Justin Herbert ingresara al Protocolo de Conmociones.

Mientras se habla de lo que provoca la NFL en territorio mexicano, la franquicia angelina tiene una preocupación importante de cara a su siguiente compromiso. El quarterback terminó el partido ante los New York Jets, pero su disponibilidad para enfrentar a los New England Patriots todavía está en duda.

NFL: Los Angeles Chargers at Baltimore Ravens Nov 16, 2026; Baltimore, Maryland, USA; Los Angeles Chargers quarterback Justin Herbert (10) rushes for a touchdown against the Baltimore Ravens in the first half at M&T Bank Stadium. Mandatory Credit: Mitch Stringer-Imagn Images (Mitch Stringer/IMAGN IMAGES via Reuters Connect)

Justin Herbert entra en el protocolo de conmociones

La noticia se conoció después de la derrota de los Chargers por 27-24 ante los Jets, el domingo 22 de noviembre en el SoFi Stadium. Herbert disputó el encuentro completo, aunque no participó en la conferencia de prensa posterior y posteriormente se anunció su ingreso al protocolo de conmociones.

El mariscal de campo completó 15 de 21 pases para 131 yardas y dos touchdowns, ambos conectados con Ladd McConkey. También consiguió 32 yardas por tierra y anotó una vez mediante una carrera de diez yardas.

Justin Herbert, chargers (Reuters)

Sin embargo, recibió seis capturas durante el partido. Hasta el momento el equipo no ha comunicado sobre en qué jugada sucedió y tampoco se ha identificado públicamente una jugada específica.

¿Justin Herbert puede jugar en Los Angeles Chargers vs New England Patriots?

Los Chargers recibirán a los New England Patriots el domingo 29 de noviembre, pero todavía no está confirmada la presencia de Herbert. Su regreso dependerá de que complete las 5 fases del protocolo y consiga las autorizaciones médicas.

Justin Herbert, Los Angeles Chargers, NFL Oct 29, 2023; Inglewood, California, USA; Los Angeles Chargers quarterback Justin Herbert (10) throws a pass against the Chicago Bears during first quarter at SoFi Stadium. Mandatory Credit: Jonathan Hui-USA TODAY Sports (Jonathan Hui/USA TODAY Sports via Reuters Con)

Para volver a competir, Herbert necesita el visto bueno del médico del equipo y la aprobación de un consultor neurológico independiente. Por eso, ingresar al protocolo no significa automáticamente que estará fuera durante un número determinado de partidos.

Si el quarterback no recibe el alta, DJ Uiagalelei aparece como la alternativa para ocupar su lugar. En ese escenario, podría tener su primera titularidad en la NFL, aunque los Chargers todavía no anunciaron un cambio oficial.

🗣️ DO A FLIP !! https://t.co/5791B1Y5er — Los Angeles Chargers (@chargers) November 22, 2026

Los próximos entrenamientos y las actualizaciones médicas serán determinantes para conocer quién estará al frente de la ofensiva angelina en la Semana 12.