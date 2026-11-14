Quienes todavía buscan boletos para Pumas CU contra Burros Blancos pueden comprarlos este sábado 14 de noviembre a través de Ticketmaster. La UNAM anunció un precio de 150 pesos, aunque la plataforma muestra entradas de 171 pesos. El partido se jugará mañana domingo a las 11:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario, con un lugar en las semifinales de la Liga Mayor de ONEFA en disputa.

El encuentro reúne a dos equipos con una rivalidad conocida en el futbol americano estudiantil. Esta vez hay una consecuencia inmediata: quien pierda se despide de la temporada.

¿Cómo comprar boletos para Pumas CU vs Burros Blancos este sábado?

La compra por internet se realiza en Ticketmaster. Basta con buscar el encuentro Pumas CU UNAM vs Burros Blancos IPN, elegir la zona disponible y completar el pago. Antes de confirmar, conviene revisar el importe final: aunque el precio anunciado por la organización es de 150 pesos, la página muestra localidades de 171 pesos.

Durante la semana también se habilitó una venta presencial en la Dirección General del Deporte Universitario, junto al Estadio Olímpico Universitario, con horarios de lunes a viernes. Esa opción ya no corresponde a este sábado, por lo que Ticketmaster es la alternativa anunciada para quienes dejaron la compra hasta el último momento.

Los organizadores advirtieron que no habrá venta de boletos el domingo en el estadio. Llegar a Ciudad Universitaria sin entrada no es una buena apuesta. La disponibilidad puede cambiar durante el día.

¿A qué hora juegan Pumas CU y Burros Blancos y cómo llegar al estadio?

El kickoff está programado para el domingo 15 de noviembre a las 11:00 horas. Los aficionados de Pumas podrán ingresar por las rejas D, E, F y G, con acceso recomendado desde avenida Revolución y San Jerónimo. Para los seguidores de Burros Blancos, la UNAM señala las rejas A3, B y K y el ingreso desde Insurgentes Sur.

El partido es para toda la familia; de acuerdo con Ticketmaster, los menores pagan boleto a partir de los 12 años. La recomendación es llevar la entrada lista y llegar con anticipación, especialmente por el movimiento en los accesos de Ciudad Universitaria durante los encuentros de eliminación directa.