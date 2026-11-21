Los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings se enfrentarán este domingo 22 de noviembre en el Estadio Banorte. Antes de que arranque el partido de la Semana 11, Majo Aguilar cantará el Himno Nacional Mexicano en la ceremonia con la que la NFL regresará a la Ciudad de México tras cuatro años de ausencia.

La liga confirmó a la intérprete de regional mexicano el pasado 23 de septiembre. Tras el anuncio, la cantante agradeció la invitación y explicó lo que significa representar a su país en el Coloso de Santa Úrsula. “Me llena de orgullo ser mexicana”, expresó.

¿Quién es Majo Aguilar y en qué otros eventos deportivos cantó el himno?

Majo es nieta de Antonio Aguilar y Flor Silvestre y ha desarrollado su carrera en la música mexicana con proyectos como Mariachi Mío. Al anunciar su participación en el partido, la NFL destacó sus tres nominaciones al Latin Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi.

La cantante ya ha interpretado el himno en el futbol y en el boxeo. En 2023 lo hizo en el América vs. Chivas que se disputó en el Rose Bowl de Pasadena, California. Dos años más tarde, viajó a Riad, Arabia Saudita, para entonarlo antes de la pelea entre Saúl “Canelo” Álvarez y William Scull.

¿Quién cantará el himno de Estados Unidos en el partido de la NFL en México?

La encargada será MXKA, una cantautora nacida en Oakland, California, de madre originaria de la Ciudad de México. Su presentación también forma parte de la ceremonia previa al 49ers vs. Vikings. El espectáculo de medio tiempo estará a cargo de The Warning, el trío de rock de Monterrey integrado por las hermanas Daniela, Paulina y Alejandra Villarreal.

¿A qué hora y dónde ver a Majo Aguilar en el 49ers vs. Vikings?

El partido comenzará a las 19:20 horas, tiempo del centro de México. La NFL anunció que Majo Aguilar cantará antes de la patada inicial y aunque no precisó el minuto de su presentación.

El encuentro será el sexto de temporada regular de la NFL en México. La última vez que la liga visitó el mismo estadio, en noviembre de 2022, Sofía Reyes cantó el Himno Nacional Mexicano y San Francisco derrotó 38-10 a los Arizona Cardinals.