Los San Francisco 49ers llegarán este sábado a la Ciudad de México con aproximadamente 42,400 kilómetros recorridos durante la temporada 2026, según la estimación previa al encuentro contra Minnesota. Su calendario los llevó hasta Australia y, esta semana, a Colorado Springs antes de disputar el partido del domingo en el Estadio Banorte.

El viaje no solo plantea un problema de logística. Entre vuelos, cambios de horario y entrenamientos fuera de casa, el equipo de Kyle Shanahan ha tenido que organizar su preparación alrededor de un calendario que pocos clubes de la NFL enfrentan.

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¿Cuántos kilómetros viajarán los 49ers en la temporada 2026?

El cálculo inicial proyectaba 61,300 kilómetros al concluir la fase regular. Sin embargo, esa cifra cambió cuando San Francisco decidió no regresar a California después de enfrentar a Dallas. En lugar de volver a casa, viajó directamente a Colorado Springs para preparar su visita a México.

De acuerdo con una estimación publicada esta semana, el recorrido completo quedaría cerca de 59,200 kilómetros. La diferencia importa: los 49ers seguirían entre los equipos con mayores desplazamientos, pero ya no superarían el récord de distancia de la NFL que estaba previsto al anunciarse el calendario.

El trayecto a Melbourne, Australia, para enfrentar a Los Angeles Rams en septiembre representa una parte considerable de esos kilómetros. México será su segunda escala internacional de la campaña.

¿Por qué entrenaron los 49ers en Colorado Springs antes de jugar en México?

Después de vencer a Dallas, el equipo se instaló en Colorado Springs y practicó en las instalaciones de la Academia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. El objetivo fue trabajar varios días en altura antes de llegar a la capital mexicana.

El Estadio Banorte se encuentra a más de 2,200 metros sobre el nivel del mar. A esa elevación hay menos oxígeno disponible, una condición que puede exigir ajustes durante esfuerzos intensos y recuperaciones entre jugadas.

San Francisco cerró sus entrenamientos del viernes con la intención de viajar el sábado. La decisión también evitó dos vuelos adicionales durante una semana exigente. Enfrentará a los Minnesota Vikings el domingo 22 de noviembre, a las 19:20 horas, en un partido que pondrá a prueba tanto su preparación física como la manera en que ha administrado sus desplazamientos.