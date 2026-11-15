La victoria de Detroit Lions ante New England Patriots quedó marcada por una imagen inesperada. Aidan Hutchinson se lesionó mientras celebraba una captura sobre Drake Maye y encendió las alarmas del equipo durante el partido disputado este domingo 15 de noviembre en Múnich, Alemania.

El defensivo no pudo continuar y su situación pasó a ser una de las principales preocupaciones de Detroit. Aunque el equipo todavía no había dado a conocer un diagnóstico específico, Tom Pelissero reportó que Hutchinson se perderá el resto de la temporada por una lesión importante de rodilla.

VIDEO: ¿Cómo se lesionó Aidan Hutchinson durante su celebración?

La jugada ocurrió en el primer cuarto, durante la primera serie ofensiva de los Patriots. Hutchinson capturó a Maye en tercera oportunidad y gol, obligando a New England a conformarse con un intento de gol de campo.

Sin embargo, lo que parecía una acción para festejar terminó de la peor manera. El jugador de Lions saltó para celebrar y, al caer, se desplomó sobre el césped y se sujetó la rodilla derecha. La lesión se produjo durante el festejo, sin un nuevo contacto con otro futbolista.

Hutchinson recibió atención y pudo caminar hacia la carpa médica antes de dirigirse al vestidor. Detroit lo colocó inicialmente como cuestionable para regresar, pero después confirmó que quedaba descartado para el resto del encuentro.

¿Qué se sabe de la lesión de Aidan Hutchinson con Lions?

De acuerdo con Ian Rapoport y Mike Garafolo, de NFL Network, existe preocupación por una lesión importante. Rapoport añadió que el defensivo fue sometido a una resonancia en Alemania y que buscaría segundas opiniones sobre su rodilla.

Por su parte, Pelissero informó que los estudios realizados en Múnich confirmaron la lesión y que su temporada terminó. El reporte representa una actualización respecto de lo declarado por Dan Campbell después del partido, cuando el entrenador señaló que tendrían más información al volver a Estados Unidos.

¿Cómo quedó Lions y por qué preocupa la baja de Hutchinson?

Lions vs Patriots Los Lions vencieron a Patriots en la Semana 10 (X: @Lions)

Detroit ganó 35-10, consiguió su quinta victoria consecutiva y mejoró su marca a 7-2. Los Patriots, que también perdieron a Maye por una lesión de tobillo en aquella captura, quedaron con registro de 5-5.

Hutchinson había llegado a este compromiso con cinco capturas en la campaña y consiguió una más antes de salir. Su posible ausencia vuelve a golpear a un jugador que ya se perdió 12 partidos en 2024 por una fractura de tibia y peroné.

El siguiente compromiso de Lions será el domingo 22 de noviembre ante Tampa Bay Buccaneers, con la situación de su defensivo como uno de los temas centrales de la semana.