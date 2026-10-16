Roma vs Genoa; la hora para VER EN VIVO a Johan Vásquez en la Serie A

La Jornada 7 de la primera división de Italia finalmente ha llegado y, entre los duelos más interesantes que se llevarán a cabo este fin de semana, sin duda destaca el compromiso entre la Roma y el Genoa, equipo en donde Johan Vásquez es líder, referente y titular.

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Será este sábado cuando el Genoa salga de su localidad para enfrentarse a uno de los equipos más interesantes y entretenidos que la Serie A 2026 - 2027 ha tenido hasta ahora. Por tal motivo, en los próximos párrafos conocerás todo respecto al siguiente duelo de Johan Vásquez.

¿Cómo llega el Genoa de Johan Vásquez a este partido?

Después de un inicio de temporada por demás complicado y desalentador, vale decir que, por primera vez, el Genoa logró salir de la zona del descenso al ubicarse en el lugar 16 de la tabla general, por lo que en estos momentos supera a escuadras como Parma, Fiorentina y Venezia.

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Esto se debe a la victoria de alarido que consiguió precisamente contra la Fiorentina por 2-1, misma en donde Johan Vásquez fue titular. Además, el equipo registra 4 de 9 puntos posibles en sus últimos tres partidos, lo cual habla de la evolución que el club ha tenido en estas semanas.

Sin embargo, ahora la prueba será mucho más complicada toda vez que el Genoa se medirá a la Roma, institución que se encuentra en la tercera posición de la tabla general y que es una de las cuatro escuadras que aún no conoce la derrota al registrar cuatro victorias por dos empates.

¿Cuándo y dónde ver el juego entre Roma y Genoa?

La Jornada 7 de la Serie A Team presentará un total de tres compromisos durante este sábado 17 de octubre y uno de ellos es precisamente el Roma vs Genoa, mismo que se roba las miradas toda vez que el duelo se programó a las 12:45 de la tarde y podrás seguirlo a través de Disney Plus.