Ronaldinho vuelve al futbol: Hora exacta y dónde ver GRATIS y EN VIVO

Luego de 11 años de ausencia, Ronaldinho volverá a las canchas para disputar un partido oficial con el Ravenna cuando se enfrente este domingo 15 de noviembre al Forli FC en compromiso de la Serie C (Tercera División de Italia) y que podrás ver a través de las plataformas digitales de Azteca Deportes en punto de las 10:20 horas, tiempo del centro de México.

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A sus 46 años, Ronaldinho volverá a pisar el campo de juego y disputará un partido oficial con el Ravenna, equipo del que es socio accionista y en el que buscará convertir su úlltimo gol como profesional.

El astro brasileño disputó su último partido en septiembre del 2015 en la Serie A del Brasileirao con el Fluminense y desde entonces se había mantenido alejado de las canchas, salvo en partidos de exhibición.

Sin embargo, la magia sigue intacta y buscará ponerlo a prueba cuando se enfrente a un equipo que busca sumar tres puntos sin importar al rival que tenga enfrente.

No te pierdas el regreso de Ronaldinho a las canchas este domingo 15 de noviembre en punto de las 10:20 horas, tiempo del centro de México, a través de las plataformas digitales de Azteca Deportes.

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