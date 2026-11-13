Ronaldinho vuelve al futbol profesional: Los nueve equipos que marcaron su carrera, de Barcelona y PSG a Querétaro

Ronaldinho ha vuelto a acaparar las portadas del mundo con su regreso a las canchas luego de 11 años de ausencia y lo hará con el Ravenna Calcio de la Serie C (Tercera División de Italia), un humilde equipo del que es socio accionista y que actualmente marcha en la segunda posición de la tabla, con aspiraciones de ascender a Segunda, pero antes de esta última aventura, el astro brasileño brilló en ocho clubes, incluyendo el Querétaro.

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Los nueve equipos que marcaron la carrera de Ronaldinho

Todos los equipos en los que militó Ronaldinho tuvieron brillo especial del brasileño, desde su debut en 1998 con el Gremio, en donde se atrevió a hacer lo que pocos ante el histórico capitán de la Selección, Dunga.

Posteriormente, dio el salto a Europa con el Paris Saint Germain (PSG) en los tiempos previos a la llegada de los jeques, y posteriormente llegó al Barcelona, equipo en el que más se le recuerda y donde ganó todo lo posible como la UEFA Champions League y fue reconocido con el Balón de Oro, además del mejor jugador de la FIFA en un par de ocasiones.

Ronaldinho dejó al Barca en 2008 para recalar en el Milan en donde permaneció tres años más antes de regresar a Brasil para jugar con el Flamengo y Atlético Mineiro y posteriormente el Querétaro lo convenció de jugar en la Liga BBVA MX.

En los Gallos Blancos, el astro brasileño llegó a la Final de la Liga BBVA MX, aunque la terminó perdiendo ante Santos Laguna, y finalmente, tras un año en México, regresó a Brasil una vez más para cerrar la primera etapa de su carrera con el Fluminense.

Ahora, con 46 años, volverá a las canchas para disputar su último partido y buscar su último gol, con la camiseta del Ravenna este domingo 15 de noviembre en un partido que podrás ver a través de las plataformas digitales de Azteca deportes.

Todos los equipos en los que ha militado Ronaldinho

Gremio: 1998 -2001

PSG: 2001- 2003

Barcelona: 2003 - 2008

Milan: 2008 - 2011

Flamengo: 2011- 2012

Atlético Mineiro: 2012 - 2014

Querétaro 2014- 2015

Fluminense: 2015

Ravenna: 2026

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