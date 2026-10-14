Esta es la RUTINA de ENTRENAMIENTO con la que Gilberto Mora es un crack mundial a los 18 años

Gilberto Mora cumple 18 años de edad este 14 de octubre y, en Azteca Deportes, hemos preparado una cobertura por demás espectacular para que conozcas todos los detalles respecto a la nueva joya del futbol mexicano, la cual está lista para emigrar al viejo continente.

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Y es que, con apenas 18 años de edad, el jugador de Xolos de Tijuana se dice preparado para dar el salto a Europa y qué mejor que hacerlo después de la participación que tuvo con la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Ahora bien, ¿cuál es su rutina de entrenamiento?

¿Cuál es la rutina de entrenamiento de Gilberto Mora?

De acuerdo con información del periodista Raúl Orvañanos, Gilberto Mora cuenta con una dura y exigente rutina de entrenamiento que comienza a las 5:30 horas, misma en donde despierta para hidratarse de electrolitos y realizar respiración y movilidad articular.

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Gilberto Mora desayuna y comienza su entrenamiento de fuerza cerca de las 7 de la mañana en busca de tonificar sus piernas, el core y el pecho. Posteriormente, ingiere alimentos ligeros con proteína para seguir con el entrenamiento técnico - táctico, el cual inicia al borde de las 11:00 horas.

Después de almorzar y descansar un rato, a las 16:30 horas Gilberto Mora comienza con neuroacondicionamiento para pasar al cardio con masaje y enfriamiento. A las 8 de la noche ingiere su última comida del día y, una hora y media después, recibe un baño frío con estiramientos para dormir a partir de las 10 de la noche.

¿Gilberto Mora estará en el Mundial 2030?

Si todo sale conforme lo esperado y Gilberto Mora tiene éxito en el viejo continente, todo haría indicar que el jugador mexicano llegará a la Copa Mundial de la FIFA 2030 con 21 años de edad y con experiencia en el balompié más importante, por lo que sería el líder de dicha Selección.