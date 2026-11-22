Salomón Rondón terminó el torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX como campeón de goleo tras convertir 17 tantos en la fase regular y convertirse en el primero monarca goleador que convierte más de 15 goles desde el 2009; sin embargo, el venezolano aun está muy lejos del récord de todos los tiempos en torneos cortos.

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Salomón Rondón se quedó a 12 goles del récord de un goleador en torneos cortos

Los 17 goles de Salomón Rondón aun están lejos del récord de José Saturnino Cardozo, quien en el torneo Apertura 2002 anotó 29 tantos para proclamarse como el campeón de goleo más prolífico en la historia de los torneos cortos.

Si bien, el Apertura 2002 se disputaba a 19 jornadas por tener 20 equipos, lo cierto es que ningún jugador ha podido si quiera anotar 20 goles en un torneo corto y lo de Cardozo sigue siendo una marca que parece imposible de alcanzar y que perdurará por muchos años más.

SOC APER CARDOZO FUTBOL MEXICANO APERTURA 2002 MEXSPORT DIGITAL IMAGE 11 September 2002: Action photo of Jose Cardozo (L) of Toluca, trying to elude a Celaya defender during week 7 game./Foto de accion de Jose Cardozo del Toluca (I) tratando de eludir a un defensa del Celaya durante juego de la semana 7. MEXSPORT/MARTIN VENEGAS (Martin Venegas/MEXSPORT DIGITAL)

Cardozo mantuvo esa inercia goleadora también en la Liguilla anotando siete goles para que los Diablos Rojos del Toluca se coronaran campeones del Apertura 2002 tras derrotar a Morelia en la Final.

Solo el propio paraguayo consiguió acercarse a su marca un torneo posterior, luego de que en el Clausura 2003 convirtiera 21 anotaciones, también en 19 fechas.

Campeones de goleo con más goles anotados en torneos cortos

José Saturnino Cardozo | Toluca - 29 goles - Apertura 2002 José Saturnino Cardozo | Toluca - 21 goles - Clausura 2003 Sebastián Abreu | Cruz Azul - 19 goles - Verano 2002 Alfredo Moreno | San Luis - 18 goles - Apertura 2007 Jared Borguetti | Santos Laguna - 17 goles - Invierno 200 Emanuel Villa | Cruz Azul - 17 goles - Apertura 2009 Salomón Rondón | Pachuca - 17 goles - Apertura 2026

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