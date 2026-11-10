Se complican las cosas para Club América: este jugador será baja para el cierre del Apertura 2026

Mientras que el Club América dejaría de jugar en el Estadio Banorte, las Águilas también recibieron una noticia complicada de cara a la última jornada del Apertura 2026. Erick Sánchez no estará disponible para el compromiso ante los Tigres de la UANL, luego de acumular 5 tarjetas amarillas durante la fase regular.

Así como la directiva analiza bajas para el Clausura 2027, Guillermo Almada deberá resolver un problema inmediato en su plantilla. El mediocampista se perderá el último partido de la fase regular antes de la Liguilla por suspensión, aunque podrá volver a estar disponible para la siguiente fase del campeonato.

Liga BBVA MX Apertura 2026 Pumas UNAM vs America Referee Cesar Arturo Ramos shows yellow cad to Erick Sanchez of America during the 16th round match between Pumas UNAM vs (and) America as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Apertura 2026 at Olimpico Universitario Stadium, on November 07, 2026 in Mexico City, Mexico. (Osvaldo Aguilar/Osvaldo Aguilar)

Erick Sánchez no estará para el cierre de la fase regular del Apertura 2026

La baja del futbolista se confirmó después del Clásico Capitalino ante Pumas, correspondiente a la Jornada 16. Durante el encuentro disputado el sábado 7 de noviembre en el Estadio Olímpico Universitario, Sánchez recibió se quinta tarjeta amarilla que significó la quinta del torneo.

Por acumulación de amonestaciones, Sánchez tendrá que cumplir un partido de suspensión y no podrá participar en la visita del América a Tigres, en Monterrey. La ausencia obliga a Almada a buscar una alternativa para cubrir su lugar en el último compromiso de la fase regular.

Erick Sánchez con América Erick Sanchez of America during the 9th round match between Necaxa and America as part of the Liga BBVA MX, Torneo Apertura 2024 at Victoria Stadium on September 21, 2024 in Aguascalientes, Mexico. (Fernando Monreal/Fernando Monreal)

La buena noticia para las Águilas es que la sanción solamente contempla ese encuentro. De esta manera, Erick Sánchez podrá regresar para disputar la Liguilla del Apertura 2026.

Las 5 tarjetas amarillas de Erick Sánchez que lo sacan del Club América

El mediocampista recibió sus 5 amonestaciones en distintos encuentros del campeonato. Este es el registro de las tarjetas que provocaron su suspensión:

Atlante: 24 de julio de 2026, primera amarilla.

24 de julio de 2026, primera amarilla. Necaxa: 27 de septiembre de 2026, segunda amarilla.

27 de septiembre de 2026, segunda amarilla. Pachuca: 25 de octubre de 2026, tercera amarilla.

25 de octubre de 2026, tercera amarilla. Toluca: 31 de octubre de 2026, cuarta amarilla.

31 de octubre de 2026, cuarta amarilla. Pumas: 7 de noviembre de 2026, quinta amarilla.

Así, América pierde a uno de sus mediocampistas para el cierre de la fase regular, justo antes de comenzar la etapa decisiva del torneo. Almada tendrá que encontrar una solución para enfrentar a Tigres sin Sánchez, con la posibilidad de recuperar al jugador para la Liguilla.