Así se creó el mortal martinete: Pirata Morgan destapa capítulo oscura de la lucha libre

El luchador Pirata Morgan, con más de 40 años de carrera en la lucha libre ha destapado una oscura historia de la lucha libre en reacción a la muerte del réferi El Búho luego de que presuntamente El Hijo de Fishman le aplicó un martinete el cual fue fatal para su vida.

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Pirata Morgan lamentó la muerte del Búho y que haya sucedido luego del presunto castigo del martinete recordando cómo surgió ese movimiento y la consecuencia que tuvo en su momento. El conocido como 'mejor luchador del mundo' contó su historia sobre el martinete, el creador de esa evolución y cómo le cambio el personaje siendo ahora llamado Asesino.

“Rápidamente se lo voy a decir a la gente. No sé si fue martinete porque yo no estuve ahí, y no se ha visto bien qué sea, pero el martinete, lo inventó el luchador El Médico Asesino en Torreón, ahí hizo ese castigo", comentó el luchador.

"Luego de hacerlo desnucó a un luchador, y él en realidad luchaba como El Médico, pero cuando hizo el martinete y mató a esta persona se le nombró ahora El Médico Asesino y desde entonces ha estado prohibido", relató Pirata Morgan citando el dato histórico luego que Fishman habría aplicado ese martinete sobre el réferi de 75 años conocido como El Búho, terminando con su vida el pasado miércoles.

Morgan agregó que ahora lo que interesaba mucho, era "no hacer leña del árbol caído y que con Fishman todo saliera bien", no dejó de mandar sus condolencias a la familia del Búho y reiteró que "en el ring nos exponemos todos".

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Pirata Morgan le manda un mensaje a todos los réferis: No son luchadores, no intervengan y no participen en la lucha

Pirata Morgan también lanzó una opinión ante la sospecha de que El Búho también hubiera querido participar en la lucha y el final trágico que se dio en el ring, en la lucha celebrada en Hidalgo.

"El réferi no es luchador, ninguno y ya todos los réferis quieren participar. Mejor dejen de ser réferis y métanse en la lucha, entrenen, prepárense y métanse a luchar si quieren tener sus movimientos. Ahora ya muchos están interviniendo en las luchas y entonces o son réferis o luchadores y sino quieren que pase eso, las comisiones deben poner orden", acotó El Pirata Morgan.