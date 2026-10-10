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¡Se encendió el ‘Volcán’! El polémico gesto del ‘Turco’ Mohamed a la afición de Tigres tras ser expulsado

El estratega de Toluca recordó su historial ganador ante la fanaticada felina mientras abandonaba el terreno de juego

Antonio Mohamed
Antonio Mohamed expulsión |Mexsport

Escrito por: Sebastian Cortés

Antonio "Turco" Mohamed fue expulsado al finalizar el primer tiempo del partido entre Tigres y Toluca, correspondiente a la Jornada 11 del Torneo Apertura 2026. Mientras se dirigía hacia los vestidores en medio de abucheos por parte de la afición local, el director técnico mostró tres dedos a la tribuna.

El ademán realizado por el entrenador hace referencia a los tres títulos de final que ha conseguido frente a Tigres a lo largo de su carrera profesional como director técnico.

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El motivo de la expulsión y el gesto de Mohamed

De acuerdo con reportes, Antonio Mohamed iba a encarar al portero de Tigres, Nahuel Guzmán. En medio del alboroto que se generó, el árbitro del partido decidió expulsarlo.

Fue entonces cuando la gente en la tribuna se metió con él, y en respuesta, el "Turco" alzó la mano mostrando tres dedos, en alusión a los tres títulos de final que le ha ganado a Tigres como director técnico.

El primer campeonato al que alude el gesto de Mohamed ocurrió en el Apertura 2014 de la Liga MX. Dirigiendo al América, se coronó tras registrar un marcador global de 3-1 frente a la escuadra universitaria.

Posteriormente, en el Apertura 2025 de la Liga MX, ya al frente de Toluca, obtuvo el título en una cardiaca tanda de penales (9-8) después de empatar 2-2 en el marcador global.

Finalmente, el tercer título llegó en la Copa de Campeones de la Concacaf 2026. Nuevamente con Toluca, se impuso en penales 6-5 tras un empate 1-1, logrando además su primer título internacional como entrenador y reafirmando su historial ganador ante los felinos.

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