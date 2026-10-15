Seattle Seahawks vs Denver Broncos: Ver EN VIVO Y GRATIS el resultado y marcador de las transmisión HOY jueves 15 de octubre en el inicio de la Semana 16 de la NFL; marcador online

La Semana 6 de la NFL arranca este jueves con el tradicional Thursday Night Football, teniendo como escenario el Empower Field at Mile High.

Los Denver Broncos reciben en casa a los Seattle Seahawks en un duelo interconferencias directo, donde ambas franquicias buscan inclinar su balance de temporada a favor.

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El conjunto de Denver llega a este compromiso con una marca de tres victorias y dos derrotas en la temporada regular. El mariscal de campo Bo Nix encabeza la ofensiva local, respaldado por una defensiva que se ubica entre las mejores en yardas permitidas por aire y que viene de una sólida actuación en su última victoria divisional.

Por su parte, los Seattle Seahawks se presentan en territorio de Colorado con el mismo registro de 3-2. La escuadra dirigida por Mike Macdonald busca recuperar terreno apoyada en su juego aéreo y en la conexión en zona profunda con sus receptores abiertos, factor que pondrá a prueba a la secundaria de los Broncos durante los cuatro cuartos.

El encuentro entre Seahawks y Broncos inicia a las 18:15 horas (tiempo del centro de México).

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