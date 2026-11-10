Sebastián Abreu contó que un jugador de los Xolos de Tijuana lo odia y reveló su nombre

Mientras en Xolos de Tijuana hay preocupación por la posible ausencia de Gilberto Mora, Sebastián Abreu recordó una situación particular que vivió con uno de sus antiguos futbolistas. El entrenador uruguayo reveló que Kevin Castañeda llegó a confesarle que odiaba su estilo de juego, aunque reconocía que sus indicaciones beneficiaban al equipo.

Así como el Club Tijuana tiene un complejo cierre de torneo, también hay historias que explican algunos de los movimientos que tuvo el plantel. Durante una charla en el podcast Historias de vida y de cancha, el ‘Loco’ contó cómo fue el enfrentamiento verbal con el mediocampista antes de su salida rumbo a Chivas.

Kevin Castañeda, jugador de Xolos

Sebastián Abreu reveló que Kevin Castañeda odiaba su forma de jugar

Abreu recordó que Castañeda se acercó para expresarle directamente su desacuerdo con la manera en que el director técnico planteaba los partidos. Sin embargo, el futbolista también reconoció que, pese a no identificarse con esa propuesta, estaba dispuesto a cumplir las instrucciones.

“Detesto tu forma de jugar, la detesto, no me identifico con nada, pero sé que me está haciendo un bien y le hace un bien al equipo, así que voy a cumplir con lo que me pida”, fue el mensaje que, según relató el entrenador, recibió del jugador.

El ‘Loco’ Abreu contó en ‘Historias de vida y de cancha’ un reclamo que tuvo Kevin Castañeda con él. “Detesto tu forma de jugar, no me identifico con nada, pero sé que me está haciendo bien y le está haciendo bien al equipo.” 13 goles y 7 asistencias en su último año. https://t.co/iuKjoCS3NU — Ernesto Barraza (@LuisE189) November 10, 2026

La respuesta del mediocampista terminó convirtiéndose en una anécdota que Abreu destacó por la honestidad del futbolista. Además, recordó que Castañeda tuvo su mejor año y posteriormente fue transferido a Guadalajara.

Kevin Castañeda dejó Xolos de Tijuana para ser transferido a Chivas

La salida del mediocampista se confirmó en junio de 2026, cuando pasó de Tijuana a Chivas para el Apertura 2026. La operación se habría cerrado por 3 millones de dólares e incluyó el pase definitivo de Yael Padilla al conjunto fronterizo.

Kevin Castañeda y Amaury Vergara en Chivas de Guadalajara

Castañeda llegó al Rebaño Sagrado después de registrar 13 goles y 7 asistencias durante su último año con Xolos. Sus números despertaron el interés del Guadalajara, que incorporó al futbolista para reforzar su mediocampo.

Sin embargo, su rendimiento en el equipo dirigido por Gabriel Milito todavía no ha alcanzado el nivel que mostró en Tijuana. Mientras tanto, las declaraciones de Abreu permiten conocer un episodio de la relación entre ambos y la manera en que el jugador afrontó sus diferencias con el entrenador.