El jugador mexicano de 18 años, Gil Mora, mostró la pantalla de su celular, revelando una imagen muy curiosa en la que se ven dos caminos por elegir, uno del éxito y otro el de la indisciplina. En esa imagen de portada también hay una grase que le gusta al jugador de Xolos y que se repite todos los días pensando en sus metas.

Te podría interesar: Armando León, regresa a Croacia con una serie de incógnitas sobre su llamado con Selección

Gil Mora, jugador que recientemente llegó a la mayoría de edad, es conocido por su técnica nata, pero a su vez se va dado a conocer por la mentalidad que lo acompaña para que con su juventud, ya haya logrado ser el 10 de la selección mexicana, y además esté apuntando a un fichaje por algún club de renombre en Europa, estimándose que el Dortmund, Liverpool y otros equipos de primera categoría, lo buscan para ficharlo.

Te podría interesar: El reto que se avecina para Gil Mora, con Xolos luchando por Liguilla

V CONCACAF NATIONS LEAGUE 2026-2027 Mexico 1-0 Jamaica - CFV Gilberto Mora of Mexico during the Quarterfinals second leg match between Mexican National Team (Mexico) vs (and) Jamaica as part of the Concacaf Nations League 2026-2027 at National Stadium on November 17, 2026 in Monterrey, Nuevo Leon, Mexico. (Angel Hernandez/Angel Hernandez)

¿Cuál es la frase de Gil Mora, que reveló lleva en su celular y el significado de la misma?

La frase de Gil Morita es la siguiente:

“El esfuerzo de hoy es el éxito de mañana”: significa que toda la lucha, coraje, esfuerzo, dedicación que le ponga a sus tareas y actividades, inclusive privándose de eventos sociales o distractores, serán recompensados con el éxito.

La frase de puede ver en una esquina de su celular junto a la fecha, y es como se mentaliza el prospecto azteca que dejará como récord para México, haber sido el juvenil más chido de edad en haber jugado un partido oficial con la Selección Azteca, tras lo sucedido en el Mundial 2026.

Con la proyección de Morita y su juventud, es menester que se mantenga disciplinado y esforzándose porque parece que aún lo mejor está por llegar en su carrera deportiva.

Gil Mora frase celular seleccionado nacional