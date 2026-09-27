Figura de Selección Mexicana analiza RETIRARSE tras no ser convocado por Rafa Márquez

Su visión, toque y pasión en la cancha se habrían agotado en la Selección Mexicana. Luego del Mundial 2026, el ofensivo Alexis Vega ha soltado una declaración aceptando que renunciaría al equipo nacional que ahora dirige Rafa Márquez.

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Fue este mismo sábado 26 de septiembre en la cancha del Estadio Azteca, donde hace unos meses atrás estuvo en la Copa del Mundo, que Alexis Vega afirmó que luego de ver pocos minutos en el Mundial y meditándolo con la familia, quizás sea el momento adecuado para dejar a la Selección.

Explicó Alexis Vega que esto no es reacción a decisiones de nadie (jugadores o técnicos), si no algo que él considera prudente a estas alturas de su carrera; afirmó que en los próximos días, si concreta su decisión estará detallando todo en un comunicado de prensa para no dejar espacio a especulaciones.

Crédito: Mexsport

¿Cuándo fue el último partido de Alexis Vega con la Selección Mexicana y contra quién?

En el contexto de esta decisión que soltó luego del Cruz Azul vs Toluca en el que Alexis Vega fue pieza clave, se recuerda cuándo fue su último partido con México, el cual sucedió el pasado 11 de junio en la cancha del Estadio Azteca cuando enfrentó a Sudáfrica en la inauguración del Mundial 2026 donde vio acción solo por 11 minutos.

Luego en contra de Corea del Sur, Chequia, Ecuador e Inglaterra, no fue usado por el entrenador Javier Aguirre quien en ese entonces dirigía a México, situación que le dejó una mala sensación por no haber podido aportar más al equipo mexicano y en algo tan relevante como lo es el Mundial.

Previamente su llamado se encontró lleno de polémica, por la situación de su rodilla que había tenido muchas lesiones, sin embargo cumplió con los parámetros para meterse entre los 26 jugadores de la lista final.