La Selección Mexicana Femenil tiene un doble objetivo en el Campeonato Concacaf W 2026: regresar a la Copa Mundial Femenina de la FIFA y conseguir un lugar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. De no clasificar a alguna de estas competencias, el entrenador aseguró que se marchará.

El certamen es una oportunidad importante para el conjunto nacional, que no disputa una justa olímpica desde Atenas 2004. Además, su última participación en una Copa Mundial Femenina ocurrió en Canadá 2015. Para ello, deberá derrotar a Haití este sábado 28 de noviembre.

México Femenil La selección también se juega su pase a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. (Facebook: Selección Nacional de México Femenil)

El torneo al que busca clasificar México

La competencia que entrega los boletos olímpicos es el Campeonato Concacaf W 2026, certamen que se disputa del 27 de noviembre al 5 de diciembre en Texas, Estados Unidos. Participan ocho selecciones: Canadá, Costa Rica, El Salvador, Haití, Jamaica, México, Panamá y Estados Unidos.

La Concacaf estableció que las dos selecciones finalistas y el equipo que termine en tercer lugar conseguirán una plaza para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. No obstante, Estados Unidos ya obtuvo su lugar tras golear a El Salvador, lo que le da el último boleto al cuarto puesto.

Esto significa que el conjunto mexicano necesita avanzar hasta las semifinales para obtener su boleto a la justa olímpica.

México vs Haití, el partido definitorio

El primer compromiso de eliminación directa para el equipo dirigido por Pedro López será ante Haití este sábado en el Texas Health Mansfield Stadium. El encuentro está programado para las 3:30 de la tarde, hora del centro de México.

El ganador de esta serie avanzará a las semifinales y obtendrá automáticamente su boleto a la Copa Mundial Femenina de Brasil 2027 y a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

Cabe destacar que el equipo mexicano llega a esta instancia después de una fase preliminar perfecta: consiguió cuatro victorias, sumó 12 puntos y terminó como líder del Grupo A