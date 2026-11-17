El partido entre México y Jamaica se disputará la noche de este martes en el Estadio BBVA, al que puedes llegar desde el Aeropuerto Internacional de la ciudad. Pero lo que debes consultar es el clima, ya que es un gran factor que se dispute a las 20:30 horas, tiempo centro de México.

El pronóstico contempla nubosidad durante buena parte del día y posibilidades de lluvia durante la tarde. No obstante, el clima cambiará durante la noche, ya que disminuirá la probabilidad de precipitaciones al momento del silbatazo, para las personas que alcanzaron boletos para el duelo, pues a escasas horas ya no hay entradas.

Clima Estadio BBVA Si eres de las personas que acudirá al estadio, deberás consultar el clima. (Sitio web: Estadio BBVA)

Temperatura México vs. Jamaica

La temperatura para las 8 de la noche rondará los 14 a 16 °C, mientras que a las 9 de la noche, cuando arranque el segundo tiempo, será entre 14 o 15 °C, por lo que el ambiente podría sentirse fresco durante el desarrollo del encuentro. También se señala que el cielo permanecerá parcialmente cubierto durante ese periodo.

¿Hay alerta por tormentas eléctricas en el México vs. Jamaica?

No hay un pronóstico de tormentas fuertes para el horario del encuentro en Guadalupe, Nuevo León. El reporte oficial del SMN contempla lluvias aisladas para el estado, pero se reduce la probabilidad de precipitaciones durante la noche.

Esto significa que el escenario meteorológico previsto para el inicio del compromiso no apunta a una lluvia intensa. No obstante, la presencia de nubosidad, el descenso térmico y las rachas de viento que contempla el aviso nacional son aspectos que conviene considerar antes de salir de casa.

Para quienes acudirán al inmueble, se recomienda llevar una chamarra ligera o una prenda abrigadora, ya que la temperatura reducirá a los 14 °C. Además de revisar las actualizaciones meteorológicas antes del traslado, pues las previsiones por hora pueden presentar variaciones.