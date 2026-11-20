Gilberto Mora es la máxima promesa de la Selección Mexicana en estos momentos y lo sigue demostrando con sus números. El mediocampista viene de jugar el Mundial 2026 con solo 17 años y, ahora, lidera el equipo dirigido por Rafael Márquez habiendo cumplido su mayoría de edad. Una estadística coloca al jugador de Xolos de Tijuana por encima de estrellas como Julián Quiñones y Jesús ‘Tecatito’ Corona.

Según la información que compartió el sitio especializado, Statiskicks, Gilberto Mora es el futbolista de México con mejor rendimiento dentro del campo de juego durante la gestión de Rafa Márquez. El joven mediocampista lidera la tabla general, superando al resto de jugadores mexicanos, incluido a Quiñones, goleador de la selección en el último Mundial.

Gilberto Mora, el mejor de la era Rafa Márquez en México

La fuente señalada comparte que Gilberto Mora acumula una calificación general de 7.83 sobre 10 en cuanto a desempeño desde el debut del ‘Káiser’ en los banquillos. Estos números lo colocan como líder en la tabla general, superando a ‘Tecatito’ Corona, quien aparece en segundo lugar con una valoración de 7.40. Israel Reyes completa el podio con una calificación de 7.06.

Lo curioso es que Julián Quiñones, la máxima figura de la Selección Mexicana en la pasada Copa del Mundo, ni siquiera logra ingresar en el ranking de rendimientos bajo la gestión de Márquez. En cambio, jugadores como Orbelín Pineda, Obed Vargas, Luis Chávez o Jesús Orozco Chiquete logran integrar la lista. Mientras tanto, Mora sigue demostrando ser el talento mexicano más interesante del mundo.

Los de mejor rendimiento según las estadísticas en la, aún corta, gestión de Rafa Márquez. Mora el mejor. 🔟 https://t.co/I2oNhBgRRr — Statiskicks (@statiskicks) November 19, 2026

Los números de Gilberto Mora bajo las órdenes de Rafa Márquez en México

Gilberto Mora fue titular en tres de los primeros seis partidos de Rafa Márquez al frente de la Selección Mexicana. El mediocampista de Xolos de Tijuana acumula 236 minutos, dos goles y ninguna asistencia, de acuerdo con FotMob. Su primera anotación llegó en el debut del ‘Káiser’, cuando marcó el 1-1 ante Colombia en Baltimore y estrenó su cuenta con la selección mayor.

Jamaica vs. México MexSport

Su segundo gol llegó en la ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf. México perdía 3-0 ante Jamaica en Kingston cuando Mora descontó al minuto 70 con un disparo raso desde fuera del área. Con 18 años y 31 días, se convirtió en el futbolista más joven en marcar para el combinado azteca en este torneo y superó el récord de José Juan Macías.

Aquel gol terminó siendo decisivo para la clasificación. Julián Quiñones puso el 3-2 de penal en la ida y, en la vuelta, Mora volvió a ser titular en el triunfo por 1-0 con gol de Jesús ‘Tecatito’ Corona. Así, México igualó 3-3 en el global y avanzó a las semifinales por el criterio de goles de visitante.