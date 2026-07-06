Julián Quiñones IGUALA a Javier Hernández y Luis Hernández como MÁXIMO goleador de México en Mundiales

Julián Quiñones puso a soñar a México con un resultado histórico ante Inglaterra en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ al marcar el 1-2 en el primer tiempo y con eso empató el récord goleador de la Selección Mexicana en la historia de las Copas del Mundo.

Roberto Alvarado cobró un tiro libre indirecto desde el costado izquierdo la cancha, después de una falta de Bukayo Saka sobre Jesús Gallardo, y el balón fue rechazado en el centro del área de Inglaterra tras un leve desvío. Sin embargo, el balón le quedó directo a Quiñones y el futbolista del Al-Qadsiah disparó fuerte y directo al fondo de la red para vencer a Jordan Pickford.

¡GOLAZO DE JULIÁN QUIÑONES! México despierta y se mete de lleno en la pelea

Con su cuarto gol en el torneo, Quiñones igualó la marca conseguida por Luis Hernández y Javier “Chicharito” Hernández con cuatro goles en Mundiales. El jugador colombiano nacionalizado mexicano le marcó a Sudáfrica en la inauguración, a Chequia en el último juego de la fase de grupos y a Ecuador en los 16vos de final.

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Quiñones iguala el récord goleador de México que ostentaban "Chicharito" Hernández y el "Matador" Hernández

Chicharito es el goleador histórico de la Selección Mexicana, pero solo consiguió cuatro goles en 12 partidos disputados en Copas del Mundo. El exjugador del Real Madrid y del Manchester United marcó su primer tanto contra Francia en Sudáfrica 2010 y luego añadió otro en esa edición contra Argentina en los Octavos de Final. Posteriormente, en Brasil 2014 le anotó a Croacia en la fase de grupos. Su último gol con el combinado azteca en una Copa del Mundo de la FIFA fue contra Corea del Sur en Rusia 2018 tras una asistencia de Hirving Lozano.

Por su parte, el “Matador” Hernández sumó 35 goles mientras representaba a México y sus cuatro tantos en Mundiales fueron conseguidos en Francia 1998 pese a que también tuvo acción en la edición de Corea-Japón 2002. El ariete veracruzano le anotó un doblete a Corea del Sur y añadió otro tanto contra Países Bajos durante la fase de grupos. Ya en octavos de final fue el encargado de marcar la diana de la honra ante Alemania.

