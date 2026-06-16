Gilberto Mora y los 3 futbolistas más jóvenes del Mundial 2026

Gilberto Mora logró recuperarse de la pubalgia y, con apenas 17 años de edad, no solo disputará su primera Copa Mundial de la FIFA, sino que lo hará gozando de un récord que lo coloca como el jugador más joven en este evento deportivo de la mano de la Selección Mexicana.

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Y es que, así como existen jugadores como Messi, Cristiano y Guillermo Ochoa que disputarán su último Mundial, también hay otros que apenas inician su recorrido por el mundo profesional. Por tal motivo, aquí conocerás a los tres jugadores más jóvenes de esta Copa Mundial de la FIFA 2026, incluyendo a Gilberto Mora.

¿Quiénes son los jugadores más jóvenes de esta Copa Mundial de la FIFA 2026?

Gilberto Mora: Con apenas 17 años de edad, siete meses y 28 días, Gilberto Mora disputará su primera Copa del Mundo gracias a la espectacular aventura que ha vivido en Xolos de Tijuana, equipo que lo ha colocado en su primer gran escenario internacional.

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Hugo Sochurek : Este futbolista tiene 18 años y cuatro días; además, forma parte del Sparta Praga , por lo que, curiosamente, podría medirse a Morita en la primera ronda de la Copa Mundial de la FIFA 2026 toda vez que pertenece a la Selección de República Checa.

: Este futbolista tiene 18 años y cuatro días; además, forma parte del , por lo que, curiosamente, podría medirse a Morita en la primera ronda de la Copa Mundial de la FIFA 2026 toda vez que pertenece a la Ibrahim Mbiaye: Nacido el 24 de enero del 2008, este jugador es una de las joyas más grandes que Senegal tiene para esta Copa Mundial de la FIFA gracias a su participación en el PSG, por lo que espera dar mucho de qué hablar en el terreno de juego.

¿Cuál es el valor de Gilberto Mora en el Mercado?

Su representante, en más de una ocasión, ha dicho que Gilberto Mora no saldrá de Xolos a menos que un equipo esté dispuesto a pagar alrededor de 15 millones de dólares por él. Además, distintos reportes sostienen que escuadras como el Real Madrid lo seguían de cerca en este Mundial.