Jamaica vs México: cuánto cuestan los boletos de avión para ver el partido de la Selección Mexicana en el estadio

La Selección Mexicana volverá a la actividad para enfrentar a Jamaica en los Cuartos de Final de la Liga de Naciones de Concacaf. El primer partido se disputará en territorio caribeño, por lo que los aficionados que quieran acompañar al combinado azteca tendrán que contemplar un viaje internacional para estar presentes en el estadio.

Si bien es cierto que las entradas representan uno de los gastos para asistir al encuentro, el traslado en avión puede llevarse buena parte del presupuesto. Tomando como referencia salidas desde Ciudad de México, las tarifas consultadas permiten tener una idea de cuánto habría que desembolsar para viajar a Kingston.

¿Cuánto cuestan los vuelos para ver el Jamaica vs México?

Un vuelo de ida y vuelta desde Ciudad de México a Kingston puede rondar los 10 mil pesos mexicanos por persona, de acuerdo con una tarifa de referencia encontrada en Trip.com para salir el viernes 13 de noviembre y regresar el martes 17. Estas fechas permiten organizar una estancia que abarque el partido.

Estadio Nacional de Jamaica

La opción encontrada corresponde a Copa Airlines e incluye conexión en Panamá. Además, conviene revisar si la tarifa seleccionada contempla equipaje documentado, ya que sumar una maleta puede modificar el costo del viaje.

Por esta razón, los aficionados deben considerar que esos aproximadamente 10 mil pesos corresponden únicamente al traslado aéreo redondo. El hospedaje, los alimentos, los desplazamientos dentro de Kingston y la entrada al estadio se pagan por separado.

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¿Hay vuelos directos desde Ciudad de México a Kingston?

De acuerdo con las rutas consultadas, no hay vuelos directos entre el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México y Kingston. Una de las alternativas es viajar con escala en Panamá para después aterrizar en el Aeropuerto Internacional Norman Manley.

Las conexiones más rápidas pueden acercarse a las siete horas de recorrido total, aunque existen itinerarios considerablemente más largos. Antes de reservar, será necesario revisar tanto la duración de la escala como la fecha efectiva de llegada para alcanzar a estar en la ciudad antes del encuentro.

avion vuelo puerta avion vuelo puerta (Archivo)

¿Cuándo juega México contra Jamaica y cuánto cuesta entrar al estadio?

El Jamaica vs México se disputará el sábado 14 de noviembre a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el National Stadium de Kingston. En territorio jamaicano, el silbatazo inicial será a las 20:00 horas.

La plataforma de venta de la Federación Jamaicana anuncia entradas desde 2 mil dólares jamaicanos para gradas, mientras que las localidades de tribuna cuestan 5 mil en esa misma moneda. Se trata de dólares jamaicanos, por lo que es necesario revisar su conversión a pesos mexicanos al momento de comprar.