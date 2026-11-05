La Selección Mexicana tiene en puerta la serie de Cuartos de Final en contra de Jamaica por la Nations League; en el marco del enfrentamiento para el cual está convocado Armando ‘Hormiga’ González se encontrará contra un jamaiquino conocido.

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Hasta hace casi dos meses y medio no lo conocía, luego el destino los cruzó en el Olimpiacos de Grecia y ese jugador, Leon Bailey ahora será rival del atacante azteca en los juegos de México ante Jamaica.

¿De qué juega Leon Bailey en Olimpiacos, donde comparte con Hormiga González?

Leon Bailey es un atacante del equipo que fichó a Hormiga González hace unas semanas para cumplir su sueño de ir a Europa. Su compañero si bien es ofensivo, no figura como su principal competencia, pues suele el de Jamaica jugar como extremo.

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Sin embargo se conocen bien al compartir equipo en Grecia y será curioso que ahora se enfrenten y quizás puedan encontrarse en la cancha en estos partidos de Nations League que definien a un Semifinalista, y para el cual no puede darse el lujo México, de Rafa Márquez de perder y quedar eliminado.

¡LOS ELEGIDOS! 📋✅



Incondicionales, estos son los 28 jugadores que nos representarán en la fecha FIFA de Noviembre 🏟️👊.

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¿Cuándo son los partidos de México vs Jamaica?

Selección horarios confirmados, con la transmisión de TV AZTECA EN VIVO Y GRATIS:

Jamaica vs México 14 de noviembre 6:50pm

México vs Jamaica 17 de noviembre 8:20pm

Los partidos de México en contra de Jamaica en los Cuartos de Final de Nations League, comienzan este sábado 14 de noviembre en Jamaica y luego emprenderán el viaje para Monterrey, donde medirán fuerzas definiendo qué equipo avanzará.

¿Qué lugar ocupa México y qué lugar tiene Jamaica en el Ranking Mundial de la FIFA?

México, pese a las últimas derrotas logra mantenerse en el top 10 del mundo de acuerdo al ranking de la FIFA, en tanto que la escuadra de Jamaica modestamente están en el sitio 69, y recientemente escalaron dos lugares en este conteo.