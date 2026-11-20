La clasificación de México al Final Four de la Concacaf Nations League no dejó contentos a muchos aficionados, ya que la selección avanzó al empatar 3-3 ante Jamaica, marcador que le benefició por el gol de visitante. No obstante, Matías Almeyda defendió el trabajo de Rafael Márquez y cuestionó que su continuidad ya genere debate después de apenas 6 partidos al frente del equipo azteca.

Durante una conferencia de prensa con Monterrey, que buscará amarrar su pase ante los Pumas, el argentino pidió respaldo para el seleccionador y recordó las limitaciones de tiempo que enfrentan los entrenadores nacionales, puesto que solo tienen a los jugadores 4 días, lo que hace complicado implementar su metodología.

Rafa Márquez El entrenador de la Selección Nacional fue defendido por Almeyda. (Facebook: Selección Nacional de México)

Lo que dijo Almeyda sobre Márquez

El técnico consideró apresurado evaluar el trabajo del exdefensor con una muestra tan corta de encuentros. Durante su intervención, preguntó cuántos partidos llevaba al frente del Tricolor y señaló que, con apenas 6 compromisos, ya existían cuestionamientos sobre su desempeño.

Para el entrenador de Monterrey, el problema no radica únicamente en las decisiones del responsable del equipo nacional, sino también en las condiciones de trabajo que enfrenta durante cada concentración.

El argentino explicó que los seleccionadores suelen contar con apenas tres o cuatro días para trabajar con sus convocados antes de disputar compromisos oficiales. También utilizó una comparación sobre el dinero y el éxito deportivo para explicar que no existe una fórmula que asegure victorias.

“Si ayer lo empataban, le pedían la cabeza los ridículos”, expresó durante la conferencia. Después pidió “un poco más de respeto. Respétenlo un poco más”.

Márquez para el Mundial 2030: Matías

El director técnico de Rayados manifestó que el proceso debería contar con respaldo hasta la Copa del Mundo de 2030. Quiere que le den continuidad al trabajo del seleccionador durante el ciclo mundialista, en lugar de poner en duda su permanencia después de cada resultado adverso.