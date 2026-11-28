La Selección Mexicana Femenil enfrentará a Haití este sábado 28 de noviembre en los cuartos de final del Campeonato Concacaf W 2026, un partido que definirá cuál de los dos equipos avanzará a las semifinales y conseguirá su clasificación directa al Mundial de Brasil 2027, así como a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

En el encuentro entre ambas selecciones que se disputará este sábado, las condiciones meteorológicas en Mansfield, Texas, son uno de los aspectos que conviene considerar antes del encuentro. El pronóstico para la sede apunta a una jornada mayormente soleada, con temperaturas que alcanzarán los 22 grados Celsius.

México vs Haití El clima del partido será soleado. (Facebook: Selección Nacional de México Femenil)

El clima en el México vs Haití

El compromiso comenzará a las 3:30 de la tarde, tiempo del centro de México, en el Texas Health Mansfield Stadium, ubicado en Mansfield, Estados Unidos. De acuerdo con el calendario publicado por el estadio, ese día también se disputará el encuentro entre Canadá y Panamá, programado para el mediodía.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS) contempla una temperatura cercana a los 22 grados Celsius durante la tarde. Su registro horario indica que a las 3 de la tarde el termómetro alcanzará aproximadamente 21.7 grados.

Además, el pronóstico por horas contempla cielo mayormente soleado durante el desarrollo del encuentro, por lo que no se espera una jornada con precipitaciones en el estadio.

¡Hoy tenemos que estar todos!💚

Tenemos una misión y queremos que estés con nosotras de principio a fin. ✨@Castrol#Horarios | #FechaFIFANoviembre | #UnEquipoUnSueño | #AhoraYSiempre pic.twitter.com/0D1rV3kcTy — Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) November 28, 2026

¿Viento o lluvia en el México vs Haití?

Uno de los factores que también destaca en los registros del NWS es la intensidad del viento. Durante las 3 de la tarde, se contempla corrientes cercanas a los 21 kilómetros por hora. Estas condiciones pueden influir en la trayectoria del balón, especialmente en los servicios largos, centros y disparos elevados.

Respecto a las precipitaciones, el servicio meteorológico consultado contempla una probabilidad de lluvia del 0% durante el día y del 1% durante la noche. Por ello, la lluvia no aparece como un factor importante para el desarrollo del encuentro.