México es el organizador del Mundial de Amputados que se celebra en Jalisco, y luego de una serie de malos resultados, ahora toca el turno de medir fuerzas ante el enemigo de la CONCACAF, pero ahora en esta Copa Mundial: Estados Unidos.

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El Mundial con esta característica especial se celebra en diferentes puntos de Jalisco y la competencia ya va en las Semifinales, en donde chocarán Ghana ante el equipo de Turquía, y por otro lado Brasil en contra de Marruecos.

Por la tradición glonal en el futbol, Brasil está como favorito, pero puede haber sorpresas entre los cuatro mejores en este punto del torneo mundial.

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Selecciones eliminadas en el Mundial de amputados, se juegan un lugar en la clasificación del mundo

Ya sin chances para ser campeón, pero para seguir en competencia y ubicar a cada selección en un sitio claro en el mundo, está el partido de México ante Estados Unidos, que en sí, además de la pasión de la rivalidad, solo define la clasificación del puesto 13 al 16.

Otros partidos de esta índole son el Costa Rica contra Polonia o el partido de España ante Angola.

Horario OFICIAL del partido de México vs Estados Unidos del Mundial de Amputados

México vs Estados Unidos, juego por el Mundial de amputados, sucederá este mismo 20 de noviembre en punto de las 5:30 de la tarde, y podrás verlo EN VIVO por el canal de YouTube de la federación mundial de esta disciplina especial.