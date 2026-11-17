Así como se habla de una buena noticia para Julián Quiñones, el cuerpo técnico de la Selección Nacional de México no puede decir lo mismo. Pues el inicio de la gestión de Rafael Márquez ha estado marcado por los resultados adversos y los cuestionamientos sobre su trabajo. Ahora dejó una frase que encendió las alarmas.

Mientras en la Selección los aficionados quieren ver a un lateral en particular, el entrenador enfrenta una prueba importante ante Jamaica. En la conferencia previa al partido de vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026, habló sobre las dificultades de su proceso y sostuvo: “Si no es con México, será en otra parte”.

México Rafa Márquez

La prensa cuestionó a Rafa Márquez por el inicio de su gestión

El entrenador reconoció que los resultados no han sido los esperados desde que asumió la dirección técnica de la Selección Mexicana. También explicó que las bajas y las circunstancias de sus primeras convocatorias complicaron su inicio.

United States vs Mexico - International Friendly Rafa Márquez habla sobre Juan Brunetta y su hipotético llamado a la Selección Mexicana (Adrian Macias/Adrian Macias)

“Quizás no estaba presupuestado esto, pero soy consciente que también se puede dar y así como se puede dar, es que a lo mejor no tengamos suerte y no haya un buen resultado, pues no dependerá eso de mí”, expresó Márquez al referirse a una posible eliminación frente a Jamaica.

La declaración llegó en medio de las preguntas sobre su continuidad. Sin embargo, el estratega no anunció una renuncia ni dijo que vaya a dejar el cargo si México queda fuera de la competencia. De hecho, se mostró con fuerza para seguir.

Rafael Márquez Rafael Márquez (MEXSPORT)

Rafa Márquez quiere continuar al frente de la Selección Mexicana

Pese a reconocer que su futuro no depende exclusivamente de él, Márquez manifestó que tiene motivación para seguir trabajando con la Selección Azteca. También dejó claro que todavía se ve dentro del proyecto.

“Yo seguiré trabajando y seguiré intentándolo. Sea aquí, sea donde sea”, sostuvo. Y agregó: “sí podemos decir que llevo muy poco tiempo como técnico, pero tengo muchas ganas para seguir aportando aquí, que yo me veo y sigo viendo aquí en Selección. Creo que vendrán cosas mejores. Mi mentalidad es resiliencia pura”.

Rafa Márquez El entrenador tiene dudas en la defensa, delantera y mediocampo. (Facebook: Selección Nacional de México)

México llega al partido de este martes 17 de noviembre en el Gigante de Acero (Estadio BBVA de Monterrey) con una desventaja de 3-2 en el marcador global. Márquez también busca su primera victoria, después de 5 encuentros sin ganar.

Si la Selección Mexicana gana 1-0, 2-1 o por diferencia de dos o más goles, se clasificará al Final Four. Caso contrario, México será eliminado de la Liga de Naciones de la UEFA y crecerán los rumores de salida de Rafa Márquez.