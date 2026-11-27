La Selección Nacional de México de talla baja terminó su participación en la Copa Mundial de Marruecos 2026. El equipo nacional perdió 3-0 ante el anfitrión durante los cuartos de final, resultado que terminó con su posibilidad de avanzar a las semifinales.

Pese al tropiezo, el combinado dirigido por César Cervera Ramos consiguió una actuación histórica, pues superó por primera vez la fase de grupos y alcanzó los ocho mejores lugares de la competencia, top-10 en el que también estuvo la selección mayor tras el Mundial de 2026.

Selección Mexicana talla baja El equipo nacional cayó 3-0 ante Marruecos. (Facebook: Selección Mexicana de Futbol de Talla Baja)

México cae en cuartos de final

El conjunto mexicano perdió 3-0 frente a Marruecos, selección que aprovechó su condición de local para conseguir el boleto a las semifinales. El anfitrión consiguió la ventaja durante el primer tiempo y llegó al descanso con el marcador de 1-0. En la segunda mitad amplió la diferencia con otras dos anotaciones y aseguró su clasificación entre los cuatro mejores equipos del certamen.

El resultado también confirmó el buen momento del representativo africano, que llegó a esta eliminatoria sin derrotas. Antes de enfrentar a México, Marruecos consiguió dos triunfos y un empate en la primera ronda, con 12 goles a favor y uno en contra.

El camino de México a los cuartos de final del Mundial

El recorrido del tricolor comenzó con una victoria de 3-1 ante Sudán. En ese compromiso, César Cervera Ramos y sus futbolistas consiguieron sus primeros tres puntos del campeonato.

El segundo compromiso fue una dificultad para los mexicanos. Bolivia consiguió imponerse por 3-1, resultado que dejó al combinado nacional con la obligación de ganar su siguiente partido para asegurar su continuidad.

En la última jornada, el equipo se enfrentó a Francia. Los mexicanos consiguieron una victoria por 2-1 gracias a las anotaciones de Éder Molotla e Israel García. Con ese resultado, la selección sumó seis puntos para ubicarse en el segundo puesto.