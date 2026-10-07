Ranking FIFA: ¿en qué lugar quedó México tras los primeros partidos amistosos de Rafa Márquez?

El arranque de la era de Rafael Márquez al frente de la Selección Mexicana dejó cuentas pendientes en la cancha, y los estragos de la reciente gira de preparación ya se reflejaron en los escritorios de Zurich. Tras firmar una cosecha sin triunfos, con dos empates y dos derrotas en territorio estadounidense, el combinado azteca vio mermado su casillero de unidades; sin embargo, logró retener por la mínima su sitio de privilegio a nivel global.

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En la actualización publicada este mes de octubre por el organismo rector, México se mantiene en el décimo lugar del Ranking FIFA con un acumulado de 1,738.48 puntos, conservando además la condición de la selección mejor posicionada de toda el área de la Concacaf. Pese a dejar ir 7.56 unidades tras los descalabros y igualadas, el colchón acumulado en meses previos evitó una caída estrepitosa.

El ranking de los países que se enfrentó México en la Fecha FIFA

Los partidos amistosos de esta ventana internacional midieron las fuerzas del cuadro azteca ante rivales de peso sudamericano y regional, cuyas posiciones actuales en la clasificación mundial explican el impacto en la tabla:

Colombia: Se mantiene en la parte alta de Sudamérica consolidado dentro del pelotón de élite en el lugar 11.

Se mantiene en la parte alta de Sudamérica consolidado dentro del pelotón de élite en el Perú: Trabaja en la zona media-baja del listado internacional, en el puesto 53 , intentando recuperar protagonismo.

Trabaja en la zona media-baja del listado internacional, en el puesto , intentando recuperar protagonismo. Estados Unidos: El acérrimo rival de la Concacaf se ubica actualmente en el puesto 16 del mundo , acechando de cerca el liderato regional tras imponerse en el clásico frente al conjunto azteca .

El acérrimo rival de la Concacaf se ubica actualmente en el , acechando de cerca el liderato regional tras imponerse en el clásico frente al . Chile: Busca escalar peldaños (lugar 50) desde un sector secundario de la tabla Conmebol, ratificando su jerarquía en el duelo directo ante los mexicanos.

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Así marcha el Top 10 del Ranking FIFA

La parte alta de la clasificación mundial mantiene una lucha intensa por la corona entre las potencias de Europa y Sudamérica. Así luce el Top 10 tras el ajuste de octubre:

España | 2,011.57 puntos Argentina | 1,972.80 puntos Francia | 1,958.86 puntos Inglaterra | 1,925.59 puntos Portugal | 1,807.69 puntos Brasil | 1,806.51 puntos Marruecos | 1,805.34 puntos Bélgica | 1,779.17 puntos Países Bajos | 1,778.61 puntos México | 1,738.48 puntos

Con selecciones pisándole los talones en el acumulado global, la Selección Mexicana tendrá prohibido fallar en los próximos compromisos oficiales de noviembre ante Jamaica si pretende blindar su permanencia entre los diez mejores del planeta de cara al cierre de año.

