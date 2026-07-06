Mientras Erik Lira gana 1.2 millones, el exorbitante salario de Bellingham jugando el Mundial 2026
La Selección Nacional de México arrancó en desventaja ante Inglaterra por los goles de Bellingham en la Copa Mundial de la FIFA 2026™
México comenzó en desventaja ante Inglaterra en el partido por los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ gracias a los dos goles que convirtió Jude Bellingham en un abrir y cerrar de ojos entre el 36’ y el 38’. Hasta ese momento estaba siendo totalmente anulado por Erik Lira. La diferencia salarial no reflejaba la diferencia de nivel.
La Selección Nacional de México recibía a Inglaterra con la transmisión en vivo de TV Azteca Deportes en el Estadio CDMX (ex Estadio Azteca) y se encontraba mejor en los primeros minutos de juego. Sin embargo, el futbolista del Real Madrid marcó un doblete muy rápido en la primera parte.
La diferencia salarial entre Erik Lira y Jude Bellingham en México vs. Inglaterra
De acuerdo a distintos reportes, Erik Lira percibe una suma de 1.2 millones de dólares por temporada en Cruz Azul. La diferencia salarial con su rival y marca personal en México vs. Inglaterra es abismal. Pues Jude Bellingham percibe 24 millones de dólares por temporada en el Real Madrid.
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En cifras de México, Lira gana 21 millones de pesos mexicanos. Mientras tanto, Bellingham recibe el equivalente a 420 millones de pesos mexicanos. Esto revela la diferencia exorbitante de salarios entre las máximas estrellas de la Liga BBVA MX y los del Real Madrid, para muchos el club más poderoso del planeta.
Los resultados de México e Inglaterra en la Copa Mundial de la FIFA 2026™
Resultados de México en el Grupo A y duelos directos:
- México 2-0 Sudáfrica — Jornada 1
- Corea del Sur 0-1 México — Jornada 2
- México 3-0 República Checa — Jornada 3
- México 2-0 Ecuador — 16avos de Final
Resultados de Inglaterra en el Grupo L y duelos de eliminación directa:
- Croacia 2-4 Inglaterra — Jornada 1
- Inglaterra 0-0 Ghana — Jornada 2
- Inglaterra 2-0 Panamá — Jornada 3
- Inglaterra 2-1 RD Congo — 16avos de Final
El que gane entre México vs. Inglaterra ya conoce a su siguiente rival en la Copa Mundial de la FIFA 2026™
El vencedor del duelo entre México e Inglaterra ya tiene definido a su próximo adversario en los Cuartos de Final. Noruega aseguró su clasificación tras imponerse 2-1 a Brasil en la otra serie de Octavos y ahora aguarda por el ganador de ese cruce.
El conjunto liderado por Erling Haaland enfrentará al equipo que avance entre mexicanos e ingleses en un encuentro programado para el sábado 11 de julio en el Estadio Miami. El partido comenzará a las 3 de la tarde, horario del centro de México.
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