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ÚLTIMA HORA: estas son las 2 bajas de Rayados de Monterrey para enfrentar a Club América

Matías Almeyda afrontaría el duelo ante las Águilas sin dos jugadores importantes y por diferentes motivos

Rayados tendría dos bajas para enfrentar al América

Escrito por: Rodrigo Acuña | DR

Rayados de Monterrey se prepara para afrontar uno de los partidos más importantes de la fase regular del Apertura 2026. Este próximo sábado 10 de octubre visitará al Club América para afrontar la Jornada 11 de la Liga BBVA MX. Sin embargo, Matías Almeyda afrontaría este choque sin dos jugadores cruciales dentro de la plantilla regiomontana.

La información disponible señala que tanto Stefan Medina como Uros Durdevic no tienen su participación definida para enfrentar a las Águilas en el Estadio Banorte. Los motivos entre ambos jugadores son totalmente distintos, pero modificarían la estrategia del timonel argentino para abordar un partido crucial por ingresar al Top 8 de la tabla general.

¿Por qué Stefan Medina y Uros Durdevic serían baja para Monterrey?

Medina recibió un golpe en la rodilla durante el amistoso ante Toluca que se llevó a cabo el pasado 3 de octubre en Houston. Este pasado miércoles, el defensor colombiano sumó su segundo entrenamiento consecutivo trabajando de forma diferenciada, por lo que aún es duda para el partido ante el América. Su disponibilidad dependerá de su recuperación a lo largo de la semana.

Stefan Medina y Uros Durdevic serían baja de Rayados

Al igual que Medina, “Djuka” tampoco participó del entrenamiento colectivo del día miércoles. Sin embargo, reportes recogidos de ONCE Diario explican que realizó ejercicios específicos por indicación del cuerpo técnico para mejorar su puesta a punto futbolística. Al igual que su compañero, su presencia ante las Águilas dependerá de su evolución.

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¿A qué hora juega Rayados contra el América?

Rayados de Monterrey visitará al Club América este sábado 10 de octubre en el Estadio Banorte, por la Jornada 11 del Apertura 2026. El club regiomontano anuncia el encuentro para las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

El cuadro de Almeyda viene de derrotar a Toluca en un amistoso internacional durante el parón por la fecha FIFA. Mientras que, por el lado del América, vienen de caer ante Chivas en otro amistoso disputado en Estados Unidos.

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