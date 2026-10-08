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Fútbol

West Ham vs QPR; la hora para ver EN VIVO a Edson Álvarez en la Jornada 9 de la Championship

Edson Álvarez volverá a la marcha luego del parón por la fecha FIFA. En este aspecto, el West Ham recibirá al QPR dentro de la segunda división de Inglaterra.

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|Instagram: Edson Álvarez

Escrito por: Alan Chávez - Marktube

El futbol internacional finalmente ha terminado y, con ello, los amantes del balompié a nivel clubes están a la espera de una jornada más dentro de la segunda división de Inglaterra, misma en donde el mexicano Edson Álvarez podría hacer acto de presencia en el West Ham vs QPR.

Entrevista exclusiva con Edson Álvarez | Selección Azteca

Se trata de uno de los partidos que acaparan las miradas dentro de la Championship toda vez que enfrentará a uno de los líderes del certamen contra un cuadro que quiere acercarse a los primeros lugares a como dé lugar. Ahora bien, ¿qué debes saber del West Ham vs QPR?

¿Edson Álvarez jugará en el próximo juego del West Ham?

Lo primero a tener en cuenta es que la temporada 2026 - 2027 ha sido una de las más complicadas en la carrera profesional de Edson Álvarez, pues después de su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 la realidad es que el Machín no ha tenido los minutos esperados con los Hammers.

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Y es que, entre lesiones, problemas extracancha y bajas de juego importantes, Edson Álvarez no ha sido relevante en este inicio de temporada para un West Ham que, dicho sea de paso, se encuentra en el segundo lugar de la tabla general con 15 unidades después de ocho juegos disputados.

No obstante, todo podría cambiar este fin de semana toda vez que Edson Álvarez podría volver a tener actividad con el conjunto hammer, el cual tiene como objetivo principal ascender a la Premier League y, para ello, tiene que acumular la mayor cantidad de puntos posibles en casa.

¿Cuándo, dónde y cómo ver a Edson Álvarez en el West Ham vs QPR?

Será este viernes 9 de octubre cuando se reanuden las actividades en la segunda división de Inglaterra mediante su Jornada 9. Aquí, el West Ham de Edson Álvarez recibirá al Queens Park Rangers en punto de las 13:00 horas (tiempo centro de México), y para verlo únicamente tienes que sintonizar Disney Premium.

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West Ham United (Pertenece a Premier League) Edson Álvarez

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