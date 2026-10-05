CONFIRMADO: Selección Nacional sufre 11 BAJAS previo a su próximo partido

La Selección Nacional de Suecia enfrenta un cuadro de virus gripal que ha afectado a 11 de sus jugadores previo al partido de este lunes 5 de octubre ante Rumanía en el Arena Nationala de Bucarest por la Jornada 4 del Grupo 4 de la Liga B de la UEFA Nations League y que ha obligado al entrenador, Graham Potter a llamar a futbolistas de emergencia.

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Un virus gripal afecta a la Selección de Suecia

La Selección Sueca sufrió cinco bajas previo a su duelo ante Bosnia Herzegovina del pasado viernes 2 de octubre en donde lograron un milagroso empate a uno, considerando las circunstancias extraordinarias en las que disputaron el partido.

Tras el encuentro ante los bosnios, Potter aumentó su número de bajas a 11 futbolistas en total, por lo que tuvo que hacer convocatoria de emergencia para cubrir la nómina que se enfrentará a Rumania este lunes.

Los futbolistas Felix Beijmo, Samuel Dahl, Hugo Bolin, Eric Smith y Ken Sema fueron llamados de emergencia para integrar el plantel que viajará a Rumanía para su compromiso de la Jornada 4 de la UEFA Nations League.

"Estamos tomando todas las medidas posibles para limitar la propagación de la infección y monitoreamos de cerca la salud de los jugadores que se enfermaron", informó Jonas Werner, médico del seleccionado a través de un comunicado de prensa.

Stroud y Walemark abandonaron la concentración tras el empate ante los bosnios, mientras que Ayari, Nygren y Lagerbielke se encuentran en recuperación.

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