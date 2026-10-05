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Así va la tabla general de la Liga Femenil MX, tras disputarse la Jornada 10 del Apertura 2026

Se jugó la Jornada 10 de la Liga Femenil MX y el América sufrió su primera derrota del torneo

Liga Femenil BBVA Apertura 2026 Monterrey vs America
Valerie Vargas celebrates her goal 4-3 of Monterrey during the 10th round match between Monterrey vs (and) America as part of the Liga Femenil BBVA Apertura 2026, Torneo Apertura 2026 at BBVA Bancomer Stadium, on October 02, 2026 in Monterrey, Nuevo Leon, Mexico.|Jorge Martinez/Jorge Martinez

Escrito por: Francisco Fernández

Terminó una nueva fecha de la Liga Femenil MX tras disputarse la Jornada 10 del torneo Apertura 2026 que dejó la primera derrota del Club América que cayó ante las Rayadas de Monterrey; sin embargo, la brasileña Geyse mantuvo su racha goleadora incluso en la caída de las Águilas.

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Así quedaron los Grupos de la Liga Femenil MX tras la jornada 10

La décima fecha del campeonato dejó algunas sorpresas como la primera derrota del América después de mantener un paso invicto y lo hizo ante las poderosas regiomontanas que ahora se posicionan como el mejor equipo de la competencia.

En el Grupo A dominan las regiomontanas con las Rayadas y Tigres de la UANL como dominadoras del sector, mientras que en el Grupo B es el América y las Chivas las que dominan con una notable diferencia.

Las Bravas de Juárez cayeron ante el Rebaño, pero se mantiene dentro de puestos de Liguilla al arañar la cuarta posición de su sector con seis puntos de ventaja respecto a Santos Laguna y a falta de cuatro fechas por disputarse.

En contraparte, el Necaxa se mantiene como el único equipo que no ha podido ganar en el torneo con 10 derrotas en ingual número de partidos tras caer este fin de semana ante el Cruz Azul Femenil.

Tabla general del Apertura 2026 de la Liga Femenil MX

Grupo A

  1. Rayadas - 27 puntos
  2. Tigres - 25 puntos
  3. Toluca - 22 puntos
  4. Juárez - 21 puntos
  5. Santos Laguna - 15 puntos
  6. Cruz Azul - 15 puntos
  7. León - 12 puntos
  8. Atlante - 7 puntos
  9. Querétaro - 6 puntos

Grupo B

  1. América - 25 puntos
  2. Chivas - 21 puntos
  3. Atlético de San Luis - 19 puntos
  4. Pumas - 13 puntos
  5. Atlas - 12 puntos
  6. Pachuca - 10 puntos
  7. Tijuana - 9 puntos
  8. Puebla - 3 puntos
  9. Necaxa - 0 puntos

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