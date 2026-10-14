Series de Campeonato MLB 2026: Horario para VER EN VIVO el Juego 3 entre Dodgers y Brewers hoy 14 de octubre

Este miércoles 14 de octubre funge como uno de los días más importantes en la historia reciente de la MLB, sobre todo dentro de una Liga Nacional que medirá a dos escuadras que buscan llegar a la Serie Mundial. Por tal motivo, es preciso que sepas todo sobre el duelo entre los Dodgers y los Brewers.

Así fue el año de los Dodgers este 2024

Dodgers y Brewers se medirán en el Juego 3 correspondiente a las Series de Campeonato de la Liga Nacional dentro de la temporada 2026 de la MLB. Por tal motivo, aquí conocerás cómo llegan ambas escuadras y el horario del partido que se llevará a cabo este día.

¿Quién lidera las Series de Campeonato de la MLB entre Brewers y Dodgers?

Después de dos juegos disputados, son los Brewers de Milwaukee quienes han sorprendido al llevar la serie con una amplia ventaja por 2-0. En el primero de los partidos se quedaron con el triunfo por 2-1, mientras que el segundo terminó con un contundente marcador de 7-4.

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Tommy with the wheels! #NLCS https://t.co/hr5xfGkTQw — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) October 12, 2026

Cabe mencionar que los Brewers llegaron a esta Serie de Campeonato como el favorito a acceder a la Serie Mundial de la MLB toda vez que fue el único equipo de la temporada regular en superar la barrera de los 100 triunfos, lo cual habla de la regularidad que demostraron en el diamante durante varios meses.

Del otro lado de la moneda se encuentran los Dodgers de Los Ángeles, equipo que tiene que despertar esta tarde si no quiere estar contra las cuerdas y que, como bicampeones de la MLB, apelarán a su historia reciente y a sus distintas figuras en el campo, entre las que destaca el japonés Shohei Ohtani.

Dodgers vs Brewers; ¿dónde, cómo y a qué hora es el Juego 3 de la MLB hoy?