Series de Campeonato MLB 2026: Horario para VER EN VIVO el Juego 4 entre Rays y Guardians HOY viernes 16 de octubre

Las Series de Campeonato dentro de la temporada 2026 de la MLB han superado por completo las expectativas y el nivel de las cuatro instituciones que quedan con vida no deja de cautivar a los aficionados, los cuales quieren conocer todo lo que ocurrirá en el diamante este día.

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Será durante hoy viernes 16 de octubre que las Grandes Ligas presente un juego correspondiente a las Series de Campeonato de la MLB. Por tal motivo, aquí conocerás en qué momento se encuentran los Rays y los Guardians con miras a este día.

¿En qué momento se ubican las Series de Campeonato de la MLB?

Lo primero a tener en cuenta es que, durante este día, la Liga Nacional tendría que haber vivido su Juego 5 dentro de las Series de Campeonato entre los Dodgers y los Brewers; sin embargo, después de cuatro compromisos fueron los Brewers quienes se metieron a la gran final de la MLB.

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🥶🥶🥶 https://t.co/SPsjd56sIp — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) October 15, 2026

Del otro lado de la moneda se encuentran los Rays de Tampa Bay y los Guardians, instituciones que se medirán en el Juego 4 y que, aunque no cuentan con el favoritismo respecto a las otras dos escuadras, han dejado auténticos partidos de alarido que no dejan de sorprender a la afición.

Bajo este contexto, cabe decir que los Dodgers llegaron a estas Series luego de vencer a los Braves, mientras que los Brewers hicieron lo propio contra los Padres. Los Rays, por su parte, pudieron derrotar a los Yankees, mientras que los Guardians lograron la hazaña de vencer a los White Sox y llegan con ventaja por 2-1 sobre su rival en estas Series.

¿A qué hora es el Juego 4 de hoy en la MLB?