Su padre no quería que fuera boxeador, su rebeldía le dio el apodo de ‘INCORREGIBLE’ y ahora debuta como PROFESIONAL EN EL BOXEO

Con 20 años de edad, respirando boxeo durante toda su vida y un deseo muy claro de llegar lejos en el deporte de los puños, debuta este sábado 3 de octubre Dante “El incorregible” Jardón acompañado, asesorado y guiado por su padre “Crazy” Jardón quien escribió una historia en el deporte de los puños en años recientes.

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En entrevista con Box Azteca, Dante Jardón compartió su pasión y amor por el deporte de los puños, y reveló que hay sentimientos encontrados, pues hay un poco de nervios, ansiedad, pero también siente una pasión y deseo de subir y soltar los puños para llenarse de la adrenalina que le provoca este deporte.

El Incorregible siempre vio boxeo, siempre lo tuvo como un inquilino en su hogar, pues su padre Crazy Jardón es boxeador profesional y llegó a tener peleas de título. Recuerda acompañarlo a los entrenamientos, a las peleas, a las entrevistas, a las ceremonias de pesaje y también estar ahí cuando las heridas, inflamaciones y derrotas eran la parte delicada de este deporte.

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Por ello, Crazy Jardón en algún punto se opuso a que su hijo fuera boxeador, por ser testigo de lo que el cuerpo y la mente exigen. No quería someterlo a ese dolor, pero tampoco quería limitar lo que él mismo puso ante los ojos de su bástago.

De niño Dante Jardón Jr veía el boxeo como el trabajo de su papá, pero de adolescente sintió el llamado y comenzó ese dilema familiar.

Cerca de los 15 años ya entró de lleno a entrenar y luego de una carrera amateur en la que tiene marca de 24 peleas ganadas, con dos perdidas, Incorregible ha decidido dar el salto al ámbito profesional.

¿De dónde viene el apodo de Incorregible para Dante Jardón?

Recuerda que su personalidad siempre ha sido de aferrado, de terco y de perseguir sus metas y deseos, de ahí cree que le apodaron el Incorregible.

Agrega que también la rebeldía de ser boxeador cuando su papá no quería, también fue factor.

¿Cuándo y contra quién debutará Incorregible Jardón?

Este sábado 3 de octubre Incorregible debuta contra Kenneth Olaf Enriquez, duelo en peso superpluma.

El nacimiento histórico en el boxeo profesional de Chávez y Canelo Álvarez

Julio César Chávez debutó el 2 de mayo de 1980 ante Andrés Félix y lo noqueó en Culiacán; Saúl Canelo Álvarez tuvo su primera pelea como profesional el 29 de octubre del 2005 ante Abraham González y noqueó en la Arena Chololo Larios de Tonalá. Estos dos gigantes del boxeo arrancaron sus carreras bajo un desea y una expectativa de llegar lejos en el deporte y al tiempo, se convirtieron en las dos máximas figuras del deporte de los puños.