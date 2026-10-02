Canelo vs Mbilli: De pelear en hoteles en Cuernavaca a ser el rival de Canelo Álvarez por el campeonato supermediano del CMB

Saúl Canelo Álvarez no ha dejado dudas en que se enfrentará ante Christian Mbilli en Arabia Saudita el 31 de octubre aspirando a ser de nuevo campeón mundial en peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo, y frente a él tendrá a un peleador de origen africano que tiene mucho poder, resistencia y hambre de triunfo buscando también conservar su cinturón de las 168 libras versión organismo verde y oro.

Para Mbilli, como para muchos otros peleadores que han sido rivales de Canelo, estará en la noche más relevante de su vida pues será visto exponencialmente y paralelamente tendrá que ser su pelea con mejor bolsa por tener enfrente al peleador taquillero, famoso y con un palmarés singular que lo coloca como campeón de cuatro categorías en casi 21 años de trayectoria.

Ese duelo de Canelo vs Mbilli sucederá en Riad, ciudad capital de Arabia Saudita y de acuerdo a lo confirmado por el promotor saudí Turki Alashik, el evento localmente arrancará a las 3 de la mañana y por el amanecer del 1 de noviembre será cuando Canelo se mida ante el nacido en Camerún, nacionalizado francés y que radica desde hace años en Canadá.

Ha sido tan curiosa la gestación de su trayectoria que en su récord aparecen combates en Francia, también en Canadá, se ha presentado en Estados unidos y también Mbilli tiene un combate en la ciudad de Cuernavaca, Morelos por allá del año 2020.

La pelea de Mbilli en Cuernavaca en un famoso hotel; ahora peleará en el recinto más importante de Arabia Saudita en el deporte

Mbilli el 12 de diciembre del 2020, es decir en un duelo de Año Nuevo, venció en ese enfrentamiento ante Rolando Paredes por la vía del nocaut. El pleito fue como parte de la oferta de shows de aquel Año Nuevo y tuvo ese encuentro que subía a su récord profesional.

Con un físico trabajado pero también una genética, Mbilli siempre ha mostra aguante y fortaleza natural, en tanto que las habilidades como boxeador se han desarrollado al punto de ser campeón del mundo.