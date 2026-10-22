Tabla de goleo al momento del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX tras la Jornada 13

Tras 13 jornadas del Apertura 2026, el camino por el título de goleo de la Liga MX sigue teniendo un único líder: Salomón Rondón encabeza la tabla de goleo con 13 dianas.

En la Jornada 13 del Apertura 2026, los Tuzos del Pachuca de Salomón Rondón recibieron en el Estadio Hidalgo a Cruz Azul. Fue un partido donde "El Rey" había anotado su gol 14, siendo esta una marca histórica dentro del Club Pachuca, ya que ningún jugador ha llegado a tantos goles en un semestre; sin embargo, el tanto fue anulado. A estas acciones se le suman jugadas importantes de gol que el portero mexicano Gudiño evitó.

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Top 10 de la tabla de goleo del Apertura 2026