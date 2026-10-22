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Tabla de goleo al momento del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX tras la Jornada 13

Tras 13 jornadas del Apertura 2026, el camino por el título de goleo se empieza a aclarar previo al arranque de la Liguilla

Salomón Rondón, jugador de Pachuca
Rondón se escapa en la tabla de goleo del Apertura 2026|Crédito: @Tuzos / X

Escrito por: Sebastian Cortés

Tras 13 jornadas del Apertura 2026, el camino por el título de goleo de la Liga MX sigue teniendo un único líder: Salomón Rondón encabeza la tabla de goleo con 13 dianas.

En la Jornada 13 del Apertura 2026, los Tuzos del Pachuca de Salomón Rondón recibieron en el Estadio Hidalgo a Cruz Azul. Fue un partido donde "El Rey" había anotado su gol 14, siendo esta una marca histórica dentro del Club Pachuca, ya que ningún jugador ha llegado a tantos goles en un semestre; sin embargo, el tanto fue anulado. A estas acciones se le suman jugadas importantes de gol que el portero mexicano Gudiño evitó.

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Top 10 de la tabla de goleo del Apertura 2026

  • 1º José Salomón Rondón (Pachuca) - 13 goles | 1078 min jugados | Anota cada 82.92 min | Venezolano
  • 2º Olavio Vieira "Juninho" (Pumas) - 8 goles | 895 min jugados | Anota cada 111.88 min | Brasileño
  • 3º Henry Josué Martín (América) - 7 goles | 845 min jugados | Anota cada 120.71 min | Mexicano
  • 4º Juan Francisco Brunetta (Tigres) - 7 goles | 1026 min jugados | Anota cada 146.57 min | Argentino
  • 5º Julián Simón Carranza (Necaxa) - 7 goles | 943 min jugados | Anota cada 134.71 min | Argentino
  • 6º Federico Sebastián Viñas (Toluca) - 6 goles | 578 min jugados | Anota cada 96.33 min | Uruguayo
  • 7º Lucas Ariel Ocampos (Monterrey) - 6 goles | 770 min jugados | Anota cada 128.33 min | Argentino
  • 8º Oscar Eduardo Estupiñán (FC Juárez) - 6 goles | 1013 min jugados | Anota cada 168.83 min | Colombiano
  • 9º Miguel Ángel Borja (América) - 5 goles | 209 min jugados | Anota cada 41.80 min | Colombiano
  • 10º Paul Brian Rodríguez (América) - 5 goles | 600 min jugados | Anota cada 120.00 min | Uruguayo
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