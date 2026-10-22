Liguilla AL MOMENTO: Así quedarían los partidos en busca del título de la Liga MX si la fase regular del Apertura 2026 terminara en este momento

Tras el cierre de la Jornada 13 del Apertura 2026, la Liguilla empieza a tomar forma. Aunque faltan cuatro jornadas para el cierre de la fase regular, los partidos al momento vislumbran grandes emociones.

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Liguilla al momento del Apertura 2026

Los partidos de Cuartos de Final del Apertura 2026, a hoy miércoles 21 de octubre, quedarían de la siguiente manera:



América (1) vs (8) Gallos Blancos de Querétaro

(1) vs (8) Chivas (2) vs (7) Monterrey

(2) vs (7) Cruz Azul (3) vs (6) Atlas

(3) vs (6) Toluca (4) vs (5) León

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Fechas de inicio de la Liguilla del Apertura 2026

El camino hacia el título del Apertura 2026 cuenta con un calendario tentativo para la Fiesta Grande. Las acciones de la Liguilla darán inicio con los choques de ida de los Cuartos de Final, los cuales están programados para el 25 y 26 de noviembre, mientras que los duelos de vuelta que definirán a los semifinalistas se disputarán el 28 y 29 del mismo mes.

Posteriormente, las llaves de Semifinales se llevarán a cabo los días 2 y 3 de diciembre para los primeros capítulos, cerrando las series el 5 y 6 de diciembre.

Finalmente, la batalla por el campeonato está planeada originalmente para jugarse el 10 y 13 de diciembre. Sin embargo, las fechas de la Gran Final podrían sufrir una reprogramación y trasladarse hasta el 27 de diciembre en dado caso de que el Toluca logre instalarse en la última instancia, esto debido a la participación del conjunto escarlata en la Copa Intercontinental de la FIFA.

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